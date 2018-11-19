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      Якщо Україна вийде з Інтерполу, ми втратимо можливість шукати людей за кордоном, – Дейнега

      97 Читать новость на русском
      Інтерпол
      Інтерпол / Фото із відкритих джерел

      Одним із головних кандидатів на посаду голови Інтерполу є генерал-майор російської поліції Олександр Прокопчук. Аваков заявив, що Україна припинить членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин. Для нашої держави такий розвиток подій є не дуже бажаним.

      Про це розповів журналіст і засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега у прямому ефірі 24 каналу.

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      Журналіст розповів, що Інтерпол – це база даних, яку одні держави використовують для того, щоб інформувати інших про людей, яких вони хотіли б затримати. Якщо Україна вийде з Інтерполу, ми втратимо можливість оперативно розшукувати людей за межами нашої країни. Дейнега додав, що Інтерпол дозволяє це робити централізовано, а у випадку виходу з організації нам потрібно буде контактувати індивідуально з кожною державною.

      Як приймаються рішення в НАТО – там не так вже й багато залежить від генсека. У західних країнах намагаються вибудовувати системи, в яких одна людина не зможе багато змінити. Трамп, наприклад, вже зрозумів, наскільки він слабкий й наскільки мало може президент. Його проросійська позиція загартувала конгрес і сенат проти Росії,
      – розповів журналіст.

      За його словами, настільки антиросійського конгресу у США, як зараз, не бувало з радянських часів.

      Теги: Новини України Інтерпол Новини США
      Джерело: 24 канал
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