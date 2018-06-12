Якщо в Україні в чоловічому футболі проблеми, то і в нас тим паче, – капітан жіночої збірної

В 15 років вона дебютувала в еліті жіночого українського футболу. Провела понад 100 матчів за національну збірну України. У фіналі Кубка забила неймовірний гол в падінні через себе. Журналіст 24 каналу поспілкувався з капітаном жіночої збірної України з футболу Дарією Апанащенко.

– Розкажи, як ти потрапила у футбол?

– Таких історій багато. Починали з двору. Мій брат грав у футбол. Так я почала грати в футбол. Однак про жіночий футбол я не знала. Вперше про нього дізналася, коли побачила по телевізору Чемпіонат світу серед жінок, який відбувався в США в 1999 році.

Я сама з Кривого Рогу, однак жіночої команди там на той час не було. Потім тренер мені допомогла. Вона раніше сама грала. Моя перша команда – "Київська Русь". В 15 років я вже поїхала в Київ.

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– Як в родині поставилися до того, що ти в такому віці переїхала грати у футбол до Києва?

– Я до цього займалася легкою атлетикою. Тому батьки нормально поставилися до від’їзду.

– Чи є футболісти, в яких ти переймаєш техніку гри, манери?

– Я особисто ні. Я дивлюся на різних футболістів. Є такий гравець, як Андреас Іньєста. Він ніби нічим не примітний, але техніка в нього фантастична. Хотілося б грати як Іньєста.

– Як ти оцінюєш стан жіночого футболу в Україні?

– В Україні доволі погано жіночий футбол розвивається. Я тут не грала, тільки перший рік своєї кар’єри (з 2004 до 2017 року Дарина виступала закордоном, – 24 канал). Стан плачевний. Дуже погано розвивається. Дитячих шкіл мало. І це я не говорю про команди у Вищій лізі, де лише два-три клуби борються за перші місця. Прірва велика.

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– В нас і чоловічий футбол не дуже. Впав у розвитку. Я приїхала в Харків, і там навіть чоловічої команди немає. Тому не хочеться порівнювати. Якщо в них проблеми, то і в нас тим паче.

– У фіналі кубку України ти забила гол у падінні через себе. Як вирішила пробити такий гол і чи відпрацьовувала такі прийоми на тренуванні?

– Фінал був прекрасний. Кожен гол красивий, чудові комбінації. І мій гол – це як жирна точка. На тренуваннях я люблю попа́дати, але коли поле хороше і дозволяє це робити.

Гол Дар'ї Апанащенко у фіналі Кубка України



– Щодо голу через себе, то такі не забивала. Був гол головою в падінні.

Гол Дар'ї Апанащенко за національну збірну України у ворота збірної Угорщини в падінні



– Ти капітан збірної України з футболу. Капітанська пов’язка щось змінила для тебе?

– Змінилося в тому плані, що треба більше бути з колективом – здружити їх. Відповідальність відчувається. А в плані ігри – нічого не змінилося. Я так же продовжую показувати свої лідерські якості.

– У тебе в активі понад 100 матчів за національну збірну. Який з них найбільш пам’ятний?

– Мабуть, перший. Коли я вийшла, одягла футболку. Це був найбільш хвилюючий, пам’ятний матч. Було багато і гарних, і не дуже ігор. Але найбільш пам’ятний матч – це, мабуть, перший.

Дар'я Апанащенко – капітан збірної України

– Збірна України у відборі на Кубок світу 2019 провела два матчі проти віце-чемпіонок Європи збірної Данії. Однак якщо на виїзді програли мінімально 1:0, то у домашньому матчі у Львові були розгромлені 1:5. У чому причина такої поразки?

– В нас вийшли дві різні гри. Коли грали у Данії, ми грали від оборони. В нас не дуже вдавалося в атаці. А коли грали вдома, думали, що будемо "напрягати". Гра вийшла для вболівальників позитивною, адже багато голів забито. В плані нашого результату – образливо, що пропустили стільки голів. Нам треба більше грати з такими командами, щоб покращувався результат.

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– Як команда перенесла поразку?

– Всі засмутилися. Є над чим працювати. Ніс не вішаємо, бо ще буде гра зі Швецією. Це життя. "Реал" та "Барселона" теж пропускають по шість голів.

– Як оцінюєте шанси збірної на вихід на Кубок світу 2019 року?

– Шанси не найкращі. Але пробитися можна.

Дар'я Апанащенко у матчі за національну збірну

– Нещодавно Київ приймав фінали жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів. Що можете сказати про ці матчі?

– Дивилася обидва матчі на стадіоні. Видно, що в команд високий рівень. Футболістки "Ліону" грають майже як чоловіки. В них контроль м’яча, техніка – все на найвищому рівні.

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– Щодо Чемпіонату світу з футболу в Росії. Чи будете дивитися матчі й за кого вболіватимете?

– Я б взагалі хотіла поїхати подивитися хоча б одну гру, якщо б була така можливість. Вболівати буду за Аргентину. Хочеться, щоб Мессі виграв Чемпіонат світу один раз в житті.

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Фото: ФФУ