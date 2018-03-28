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Якщо Вакарчук скаже "так": Найєм розповів, чи підтримає кандидатуру на пост президента

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Святослав Вакарчук йде в президенти?
Святослав Вакарчук йде в президенти? / clutch.ua

Політик Мустафа Найєм говорив із лідером "Океану Ельзи" Святославом Вакарчуком та іншими кандидатами щодо президентських виборів в Україні у 2019 році.

Про це розповів нардеп від Блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм, передає "Гордон".

Вакарчук ще не заявив про те, що він іде на вибори. Тут не треба влаштовувати якісь підкилимні ігри, це дуже проста історія – він має сказати: "Я йду". Після цього можна про щось говорити і щось планувати,
– зазначив депутат.

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Мустафа Найєм додав, що готовий підтримати його кандидатуру на пост глави держави, якщо лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук стане єдиним кандидатом від таких політичних сил як "Самопоміч", "ДемАльянс" і "Сила людей".

"Якщо Вакарчук скаже "так", якщо ми змиримося або домовимося, що це – єдиний кандидат від цих сил, то, звичайно, так", – наголосив Найєм.

Нагадаємо, за даними соціологічних опитувань, якби президентські вибори в Україні відбувались найближчим часом, то лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук цілком реально міг би позмагатись за пост президента. Окрім того, 25% українців довіряють Святославу Вакарчуку.

Теги: Президент України Новини України Новини політики Святослав Вакарчук Мустафа Найєм Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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