Якщо ви продаєтесь за гроші, то потім не маєте права критикувати владу, – кандидат у нардепи

Мажоритарна система виборів в Україні зазвичай асоціюється з "гречкосійством" та масовими підкупами виборців. Ремонт дитячих майданчиків, заміна вікон у школах, продуктові набори тощо – все це типові методи здобуття прихильності електорату на виборчих округах. Про те, хто винен у традиції підкупу виборців – читайте далі.

Як сказав кандидат у депутати на мажоритарному окрузі від партії "Самопоміч" Михайло Поперечнюк у прямому ефірі 24 каналу, боротися з "гречкосійством" можливо. На його думку, кандидати у нардепи мають йти та спілкуватися з виборцями.

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Він наголосив, потрібно донести виборцю думку про те, що брати гроші та хабарі не можна.

Якщо ви зараз продаєтесь за тисячу гривень, то ви стаєте співучасником процесу. І тоді ви не маєте морального права критикувати дії влади. Треба робити щось самому. Якщо ж ви не хочете ставати кандидатами, то делегуйте ту людину, якій ви довіряєте,

– пояснив Поперечнюк.

Також кандидат в нардепи додав, що політичну рекламу в Україні треба заборонити, зокрема й через те, що кандидати перебувають не у рівних умовах.

Що таке мажоритарка?Це, коли виборець голосує за одного кандидата з наданого переліку. Перемагає той, хто отримує більшість голосів виборців у своєму мажоритарному окрузі. За цією системою до парламенту потрапляють 225 депутатів.