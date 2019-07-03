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      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Якщо ви продаєтесь за гроші, то потім не маєте права критикувати владу, – кандидат у нардепи

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      Мажоритарна система виборів в Україні зазвичай асоціюється з "гречкосійством" та масовими підкупами виборців. Ремонт дитячих майданчиків, заміна вікон у школах, продуктові набори тощо – все це типові методи здобуття прихильності електорату на виборчих округах. Про те, хто винен у традиції підкупу виборців – читайте далі.

      Як сказав кандидат у депутати на мажоритарному окрузі від партії "Самопоміч" Михайло Поперечнюк у прямому ефірі 24 каналу, боротися з "гречкосійством" можливо. На його думку, кандидати у нардепи мають йти та спілкуватися з виборцями.

      Читайте також: Чому в Україні "мажоритарка" стала злом та в яких країнах вона працює ефективно

      Він наголосив, потрібно донести виборцю думку про те, що брати гроші та хабарі не можна.

      Якщо ви зараз продаєтесь за тисячу гривень, то ви стаєте співучасником процесу. І тоді ви не маєте морального права критикувати дії влади. Треба робити щось самому. Якщо ж ви не хочете ставати кандидатами, то делегуйте ту людину, якій ви довіряєте,
      – пояснив Поперечнюк.

      Також кандидат в нардепи додав, що політичну рекламу в Україні треба заборонити, зокрема й через те, що кандидати перебувають не у рівних умовах. 

      Що таке мажоритарка?Це, коли виборець голосує за одного кандидата з наданого переліку. Перемагає той, хто отримує більшість голосів виборців у своєму мажоритарному окрузі. За цією системою до парламенту потрапляють 225 депутатів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Гроші Хабар Парламентські вибори 2019
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