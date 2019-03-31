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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦВК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦВК

      Якщо ви за майбутнє, спитайте дітей та внуків, за кого голосувати, – Садовий

      305 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Мер Львова Андрій Садовий разом з дружиною Катериною і сином проголосував на виборах президента України. Він також дав пораду всім українцям, які прагнуть кращого майбутнього.

      "Ми з нашою родиною проголосували. Коли питають людей: "А за кого ви?" – дуже часто говорять: "Ми за майбутнє". Так-от, якщо ви хочете голосувати за майбутнє, то спитайте своїх дітей чи внуків – а за кого вони хочуть голосувати? Тому що насправді вони розумніші від нас. І не визначайте їхнє майбутнє самостійно. Допоможіть, щоб власне їхнє слово було почуте. Слава Україні!" – сказав Садовий після того, як проголосував на своїй виборчій дільниці.

      Читайте також: Президентські вибори-2019 стартували в Україні: коли, де і як голосувати

      Мер Львова наголосив, що потрібно будувати власне майбутнє наших дітей та внуків, "а не своє, яке дуже часто є минулим".

      Коли будуть результати виборів? Голосування на президентських виборах-2019 триватиме до 20:00 31 березня. Після цього розпочнеться підрахунок голосів. Попередні результати почнуть з'являтися на сайті ЦВК в ніч на 1 квітня. Національний екзит-пол оголосить свої результати станом на 18:00 о 20 годині, станом на 20:00 – о 23 годині. Якщо жоден кандидат не набере 50% + 1 голос, 21 квітня відбудеться другий тур голосування. Всього за крісло президента змагається 39 кандидатів.

       

       

      blog_ava
      Вибори президента України 2019: скільки українців вже проголосували
      сьогодні
      11039
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Андрій Садовий Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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