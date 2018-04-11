19:28
11 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
23°C 7°C
  • четвер
    16°C 9°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    16°C 5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Удар натівського чобота. Дивний пам'ятник Гагаріну
Вєсті Кремля
23:37, 10 квітня
Вєсті.UA. Великодні гранати Савченко. Радикальне рішення Ляшка
Вєсті.UA
20:32, 10 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР

Якщо виявлені порушення у ТРЦ не будуть усунені, ми будемо завертатися до суду, – Кличко

71
ТРЦ
ТРЦ "Магелан" є одним з небезпечних торгових центрів / Фото з відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо виявлені під час перевірок в ТРЦ порушення норм протипожежної безпеки не будуть усунуті якнайшвидше, міська влада звертатиметься до суду.

Це повідомляє прес-служба мера Києві Віталія Кличка.

Читайте також: Стало відомо, які українські ТРЦ є небезпечними

Щодо порушень, які не усунуто, ми звертаємося до керівництва таких торгово-розважальних центрів, щоб в стислі терміни все виправили. Інакше ми будемо звертатися до судів щодо безвідповідального бізнесу,
– сказав Кличко.

Він додав, що недбалість власників торгових центрів може коштувати життя людей. "Ми не робитимемо помилок, які були допущені в російському Кемерові і призвели до страшної трагедії", – зазначив Кличко.

Зазначимо, що вже розпочалася перевірка ТРЦ в Україні і наразі виявлені правопорушення у київських ТРЦ "Магелан" і "Дрімтаун", які входять у десятку найбільш відвідуваних ТРЦ України.

.Кличко разом з керівництвом ДСНС оглянув усі три поверхи "Магелану". Вже на першому поверсі ТРЦ виявили порушення, які не усунули після попередньої перевірки рятувальників, – "торгові точки навпроти центрального входу, в зоні під ескалаторами". Разом з тим, було виявлено, що деякі торгові точки на евакуаційних шляхах у результаті попередньої перевірки прибрали. Крім того, ТРЦ відкрили виходи на сходові клітини, які були до цього закриті.

Як інформує керівництво ДСНС у місті Києві, у "Магелані" недостатньо схем евакуації громадян при пожежі.

Ключові порушення - це захаращені шляхи евакуації. Деякі зауваження були усунуті, але є ще проблеми, які потрібно вирішити: прибрати торгівлю, наприклад, кафе, які зараз знаходяться на шляхах пожежної евакуації, щоб ці шляхи були вільними,
– додав мер Києва.


Повторні перевірки відбудуться вже найближчим часом для того, щоб залишались відкритими евакуаційні шляхи, двері. А також, щоб не "виростали" торговельні майданчики там, де мають бути вільні виходи для людей, додає Кличко.
Нагадаємо, 25 березня спалахнула пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня". За словами очевидців, у Кемерово, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. З 30 березня і протягом 10 днів по всій країні підпалюватимуть торговельно-розважальні центри з метою перевірки . Так надзвичайники тестують роботу систем безпеки, пожежогасіння та шляхів евакуації.
Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Володимир Кличко Пожежа в Кемерові
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Українці цінують своїх Героїв тільки посмертно, – 18-річний доброволець
сьогодні, 19:01 Українці цінують своїх Героїв тільки посмертно, – 18-річний доброволець
Катерина Петренко 749
Начнет ли Россия полномасштабную войну против Украины?
сьогодні, 17:01 Начнет ли Россия полномасштабную войну против Украины?
Юрій Бутусов 2249
Ще один бій з
сьогодні, 16:00 Ще один бій з "Беркутом": у чому неоднозначність справи Бубенчика
Дмитро Гнап 438
Путін поза грою: як Меркель і Порошенко обійшлися без президента РФ
сьогодні, 15:04 Путін поза грою: як Меркель і Порошенко обійшлися без президента РФ
Наталія Лебідь 9685
Чому на Донбасі миротворці ООН не зроблять те, чого від них чекає увесь світ
сьогодні, 14:01 Чому на Донбасі миротворці ООН не зроблять те, чого від них чекає увесь світ
Олексій Чибісов 1338
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук