Якщо виявлені порушення у ТРЦ не будуть усунені, ми будемо завертатися до суду, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо виявлені під час перевірок в ТРЦ порушення норм протипожежної безпеки не будуть усунуті якнайшвидше, міська влада звертатиметься до суду.

Це повідомляє прес-служба мера Києві Віталія Кличка.

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Щодо порушень, які не усунуто, ми звертаємося до керівництва таких торгово-розважальних центрів, щоб в стислі терміни все виправили. Інакше ми будемо звертатися до судів щодо безвідповідального бізнесу,

– сказав Кличко.

Він додав, що недбалість власників торгових центрів може коштувати життя людей. "Ми не робитимемо помилок, які були допущені в російському Кемерові і призвели до страшної трагедії", – зазначив Кличко.

Зазначимо, що вже розпочалася перевірка ТРЦ в Україні і наразі виявлені правопорушення у київських ТРЦ "Магелан" і "Дрімтаун", які входять у десятку найбільш відвідуваних ТРЦ України.

.Кличко разом з керівництвом ДСНС оглянув усі три поверхи "Магелану". Вже на першому поверсі ТРЦ виявили порушення, які не усунули після попередньої перевірки рятувальників, – "торгові точки навпроти центрального входу, в зоні під ескалаторами". Разом з тим, було виявлено, що деякі торгові точки на евакуаційних шляхах у результаті попередньої перевірки прибрали. Крім того, ТРЦ відкрили виходи на сходові клітини, які були до цього закриті.