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      Якщо я назву ці прізвища, вам стане страшно, – Гордон про агентів Кремля в Україні

      293 Читать новость на русском
      Дмитро Гордон
      Дмитро Гордон / Screenshot

      Керівники українських силових відомств, спецслужб, їх заступники – вони всі знають прізвища людей, що працюють на Кремль в Україні. Але категорично відмовляються їх називати.

      Про це Дмитро Гордон розповів у інтерв'ю російському журналісту та відеоблогеру Юрію Дудю.

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      "Мені подобається життя, і я хотів би жити далі", – сказав Гордон у відповідь на прохання Дудя назвати прізвища людей, які працюють на Кремль. За словами Гордона, керівники і працівники українських спецслужб в один голос кажуть: "Ми не можемо здавати агентуру".

      Мова, звісно, не йде про те, що ці люди – українська агентура. Але, згідно з неписаними законами спецслужб, жоден керівник жодної спецслужби у світі ніколи не називає прізвищ агентів – чи своїх, чи приналежних іншим спецслужбам.

      "От навіть генерал КДБ Калугін (у якого Дмитро Гордон брав інтерв'ю в Нью-Йорку – 24 канал), який уже багато десятиліть тому порвав зв'язки із батьківщиною – відмовився називати імена агентів КДБ. Хоча, ні, якихось назвав – Жиріновського і кількох ієрархів із РПЦ", – розповів журналіст.

      Мені не страшно називати прізвища агентів Кремля в Україні. Але якщо я їх назву – вам стане страшно. Це дуже поважні прізвища,
      – підсумував Гордон.

      Хто такий Дмитро Гордон? Це український журналіст, телеведучий, а також політик – з 2014 до 2016 року був депутатом Київської міської ради. Наразі є головним редактором газети "Бульвар Гордона" та засновником інтернет-видання "ГОРДОН". Відомий своїми інтерв'ю з багатьма відомими особистостями. У лютому 2017 року його авторський проект стартував на телеканалі "112 Україна", який, за чутками, спершу належав очільнику МВС часів Януковича Віталію Захарченку, а у 2018 році його придбав кум Путіна Віктор Медведчук.

      Дивіться відео повного інтерв'ю Дмитра Гордона:

       

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      Теги: Новини України Російська пропаганда Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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