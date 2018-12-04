Якщо я виграв, то тільки тому, що зробив щось особливе, – Модріч про "Золотий м'яч"

Півзахисник "Реалу" та збірної Хорватії Лука Модріч поділився емоціями після вручення йому нагороди "Золотий м'яч".

Зазначимо, що в боротьбі за найпрестижнішу футбольну нагороду хорвату вдалося обійти таких грандів як Антуан Грізман, Кілліан Мбаппе та Кріштіану Роналду.

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Хочу подякувати тим, хто допомагав мені, всіх, хто працює в "Реалі" і в збірній Хорватії. Всіх моїх близьких, мою дружину і дітей. Для мене велика честь бути серед великих футболістів. Намагаюся звикнути до думки, що я увійшов у число виняткових гравців, які отримували "Золотий м'яч". Це неймовірно. Не тільки тому, що я виграв цю нагороду після Роналду і Мессі. Серед тих, хто брав участь в боротьбі за цю нагороду, є великі таланти. Якщо я виграв, то тільки тому, що зробив щось особливе,

– цитує хорвата AS.

Нагадаємо, що Лука Модріч за підсумками минулого сезону виграв Лігу чемпіонів і дійшов до фіналу чемпіонату світу-2018. Також Модріч визнаний найкращим футболістом року за версією ФІФА та Goal.com.

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