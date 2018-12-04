10:56
4 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Казуси на саміті G20. Засекречені файли від Мінкульту
      Вєсті Кремля
      23:48, 3 грудня
      Вєсті. UA. Великий провал Порошенка. Балакучий малорос Євгеній
      Вєсті.UA
      23:18, 3 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Якщо я виграв, то тільки тому, що зробив щось особливе, – Модріч про "Золотий м'яч"

      107 Читать новость на русском
      Лука Модріч
      Лука Модріч

      Півзахисник "Реалу" та збірної Хорватії Лука Модріч поділився емоціями після вручення йому нагороди "Золотий м'яч".

      Зазначимо, що в боротьбі за найпрестижнішу футбольну нагороду хорвату вдалося обійти таких грандів як Антуан Грізман, Кілліан Мбаппе та Кріштіану Роналду.

      Читайте також: France Football назвав найкращого молодого гравця світу

      Хочу подякувати тим, хто допомагав мені, всіх, хто працює в "Реалі" і в збірній Хорватії. Всіх моїх близьких, мою дружину і дітей. Для мене велика честь бути серед великих футболістів. Намагаюся звикнути до думки, що я увійшов у число виняткових гравців, які отримували "Золотий м'яч". Це неймовірно. Не тільки тому, що я виграв цю нагороду після Роналду і Мессі. Серед тих, хто брав участь в боротьбі за цю нагороду, є великі таланти. Якщо я виграв, то тільки тому, що зробив щось особливе,
      – цитує хорвата AS.

      Нагадаємо, що Лука Модріч за підсумками минулого сезону виграв Лігу чемпіонів і дійшов до фіналу чемпіонату світу-2018. Також Модріч визнаний найкращим футболістом року за версією ФІФА та Goal.com.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      сьогодні , 08:40 Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      Максим Пансик 806
      "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      3 грудня , 22:01 "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      Ольга Черненко 5143
      Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
      3 грудня , 21:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
      1292
      Протести у Франції: що потрібно "жовтим жилетам" і чому вони перетнули межу
      3 грудня , 21:01 Протести у Франції: що потрібно "жовтим жилетам" і чому вони перетнули межу
      2347
      Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      3 грудня , 20:42 Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      Артем Овдієнко 1364
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      Мадридський "Атлетіко" став першим переможцем Ліги Європи
      13 травня 2010 , 14:05 1
      "Аякс" врятувався з лідером на останніх хвилинах
       20 жовтня 2013 , 15:25
      Замість Блаттера Кубок світу-2014 вручатиме топ-модель
       18 червня 2014 , 23:13
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук