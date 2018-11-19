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      Якщо я викликаю виконавця, отже, я на нього розраховую, – Шевченко про новачків збірної

      61 Читать новость на русском
      Андрій Шевченко
      Андрій Шевченко / Євген Кравс

      Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від матчу проти збірної Туреччини. А також про дебют новачків.

      "Нинішня збірна Туреччини – перспективна команда, яка будується. Ми також перебуваємо в процесі будівництва команди, і завтра в нас буде можливість дати ще один шанс проявити себе тим виконавцям, які раніше мали менше ігрової практики. Чим більше ми зможемо провести замін, тим краще. Побачимо, на кого ми зможемо розраховувати наступного року", – заявив на передматчевій прес-конференції Андрій Шевченко.

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      Він також прокоментував терміновий виклик до збірної захисника Олександра Сватка. Він відправився до розташування головної команди за день до матчу проти Туреччини.

      "Це був вимушений захід. Хоча за Сватком ми стежили й раніше. У нас кілька гравців отримали пошкодження. Сьогодні й завтра [19-20 листопада, – 24 Канал] ми оцінимо їхній стан і зрозуміємо, чи зможуть вони взяти участь у грі. Сваток буде готуватися разом з іншими і так само має шанс вийти завтра – або з перших хвилин, або на заміну. Цей гравець уже викликався до збірної раніше. Якщо я викликаю виконавця, отже, я на нього розраховую", – розповів Андрій Шевченко.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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