Якщо я змогла, зможете і ви, – Настя Каменських анонсувала старт особливого челенджа

Українська співачка Настя Каменських анонсувала старт нового челенджа в мережі. Артистка відверто розповіла, як добилась свого успіху та закликала кожну людину здійснювати свої мрії.

Настя Каменських – яскравий приклад того, як співачка може отримати чималу славу як в Україні, так і за її межами. Артистка вирішила показати кожному підписнику, що здійснювати мрії – можливо.

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Ви часто мені дякуєте за те, що своїм прикладом надихаю багатьох на позитивні зміни. Я завжди ставила перед собою різні цілі, мріяла, працювала над їх досягненням. І, незважаючи на те, що все задумане збулося, продовжую працювати над підкоренням нових вершин,

– розповіла Настя Каменських.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 21 Сер 2018 р. о 10:15 PDT

Зірка зізналась, що стала амбасадором грандіозного соціального челенджа в мережі #оbіцяюза100днів. В рамках проекту, який стартує 1 вересня. Настя Каменських розкаже, як вона зуміла досягнути успіху як співачка та дизайнер. Артистка закликала всіх підписників її блогу долучитись до проекту та за 100 днів виконати свою обіцянку. На досягнення мети кожному дається 100 днів.

Мене часто запитують: звідки черпати стільки сил і енергії? У проекті #obіцяюза100днів я вирішила розповісти, показати на своєму прикладі, поділитися секретами як досягнути успіху. Показати кожному, що можливо все. Повірте, якщо змогла я, зможете і ви! Дійте!

– закликала Настя Каменських.

Окрім цього, співачка додала, що на учасників челенджа чекатимуть подарунки. Головним призом #оbіцяюза100днів стане поїздка до Німеччини на Новий рік.