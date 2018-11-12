Якщо є ідея, то потрібно діяти одразу – інтерв'ю з братами Кочутами

Ви бачите їх щодня, перетинаєтеся з ними на вулиці, працюєте в одному офісі, стоїте в черзі по каву. Вони мріють, ризикують, падають, але не зупиняються. Змінюють себе і змінюють світ. І досягають вершин. У них своя історія, свій секрет і своя теорія. Гість сьогоднішньої програми "Теорія великого виклику" – брати Кочути.

Ігор Кочут: Все почалось в татовій майстерні, на його робочому місці з інструментом, який він назбирав протягом всього життя.

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Юрій Кочут: Історична реконструкція в Ужгородському замку познайомила нас з вогняними шоу і ми почали виготовляти реквізит, тренуватися вдома. Потім – роки виступів з вогнем та піротехнікою.



Мар'яна Романяк з братами Кочутами

Роман Кочут: Ювелірна справа почалася з того, що ми робили кольчугу, зробили її дуже дрібненькою і тато нам сказав, що таку роботу потрібно робити зі срібла. Ми це підхватили і так зробили перші свої ювелірні вироби з міді, срібла та латуні.

Ігор Кочут: Ще в дитинстві з Юрою робили каблучки з міді, нарізали заготовки з мідної труби, а малюнок робили методом хімічного травлення. Це не була ювелірка – це був просто інтерес зробити щось своїми руками. Раніше з братами завжди ходили колядувати на Різдво. І так збирали гроші. Можна сказати – це перші були гроші, на які вже можна було купити інструмент.



Знімальний процес програми

Юрій Кочут: Насправді, я не знаю як ми навчились цього. Коли є бажання, коли є ентузіазм, то ніяких складностей не відчувається, це навіть насолода від того, що є завдання і ми разом його робимо. Освіта у нас всіх інженерно-механічна. Технології машинобудування мають багато аналогій із обробкою металу, а тут ми обробляємо дорогоцінний метал. Я вважаю, в першу чергу, наша особливість – це оригінальний дизайн прикрас. Ідея дизайну з'явилась не одразу, ми шукали її протягом двох років.



Роман Кочут

Роман Кочут: Немає богато відкритої інформації, незважаючи на те, що ця професія існує вже тисячі років, в кожного майстра свої секрети, не всі хочуть їх розкривати, ділитися .

Юрій Кочут: В самому центрі Відня є наш невеличкий магазинчик-шоурум з прикрасами. І туди приїжджають не тільки з Австрії, а вже й з Німеччини. В Україні ми представлені тільки в Ужгороді. В планах відкрити шоурум в Києві.

Ігор Кочут: Робіть що любите і робіть це кожен день.

Роман Кочут: Якщо є ідея, то одразу дійте.

Юрій Кочут: Не збувайте мріяти, тому що мрії мають особливість здійснюватися.

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