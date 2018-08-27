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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Якщо жінка не розбирається у футболі, їй треба народжувати дітей, – український тренер

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Ігор Харьковщенко
Ігор Харьковщенко / ФК "Минай"

У матчі 6-го туру Другої ліги "Минай" грав на виїзді проти рівненського "Вереса". І поступився, пропустивши два голи вже наприкінці матчу. Така ситуація розлютила головного тренера закарпатського клубу Ігоря Харьковщенка, який у всьому звинуватив арбітра матчу Кристину Козорог.

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"Чого нам сьогодні не вистачило? Дуже просто. Не вистачило кваліфікації судді. Я ніколи не говорю про суддів. Але зараз вже доводиться. Якщо жінка не розбирається у футболі. Їй треба народжувати дітей. Народжувати дітей, а не судити матчі. Розумієте? Є тонкощі в футболі, яких вони не бачать. Вони не знають, як вони судяться. Якщо кожне падіння суперника – ставити штрафний у наш бік. При тому, що ми вивчали цю команду. Ми знали усі їхні слабкі і сильні сторони. Сильні – це те, що ви бачили. Контратаки. Вони в футбол мало грають. Вони чекають на контратаку і на стандарт. Все. Все, у що ця команда могла зіграти і все, у що зіграла. Але, дякуючи, я вже сказав, кому", – цитує Ігоря Харьковщенка прес-служба "Вересу".

Варто додати, що арбітром матчу була киянка Кристину Козорог, і їй допомагали Олександр Лапицький та Олег Парасунько.

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Теги: Футбол Новини спорту Скандал
Джерело: 24 Канал
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