Криптоліто-2025: головні валюти сезону, на які варто звернути увагу

Попри геополітичну напругу, низькі обсяги торгів та очікування важливих подій восени, крипторинок продовжує жити і трансформуватися. Літо 2025 року – це час для вдумливої переоцінки інвестиційних стратегій.

Які криптовалюти здобудуть лідерство цього сезону? Куди варто інвестувати, а з чим бути обережним? В ексклюзивній колонці для 24 Каналу розглянемо ключові тренди, головні події літа та прогнози.

До теми Світові корпорації скуповують біткойн: які наслідки тренду для ринку?

Ключові події літа 2025 року

Завершення 90-денної тарифної паузи між США та Китаєм. Попри загрози відновлення торгових санкцій, ринок демонструє обережний оптимізм, знецінюючи цей фактор у довгостроковій перспективі.

Попри загрози відновлення торгових санкцій, ринок демонструє обережний оптимізм, знецінюючи цей фактор у довгостроковій перспективі. Обговорення статусу токенів у Сенаті США. 9 липня законодавці мають розглянути, чи відносити токени на кшталт XRP до цифрових товарів. Визнання цих активів як коммодіті відкриє шлях для запуску ETF на альткоїни, що залучить інституційний капітал у криптосферу.

9 липня законодавці мають розглянути, чи відносити токени на кшталт XRP до цифрових товарів. Визнання цих активів як коммодіті відкриє шлях для запуску ETF на альткоїни, що залучить інституційний капітал у криптосферу. Корпоративне скуповування біткойна. Великі публічні компанії продовжують збільшувати криптовалютні резерви – як безпосередньо, так і через інвестиції в ETF. Це підтримує довіру до ринку, хоча не створює значного спотового попиту.

Великі публічні компанії продовжують збільшувати криптовалютні резерви – як безпосередньо, так і через інвестиції в ETF. Це підтримує довіру до ринку, хоча не створює значного спотового попиту. Ослаблення долара – прихований каталізатор для біткойна. Зниження індексу DXY на тлі зростання держборгу США традиційно підштовхує інтерес до ризикових активів. За даними CryptoQuant, коли DXY тримається нижче за 365-денну середню, це часто збігається з початком бичачих трендів для біткойна.

Альткоїни в умовах домінування біткойна

Наразі жоден альткоїн не демонструє стабільної прибутковості відносно біткойна. Ті, що тимчасово показують зростання, часто зазнають різких падінь, як це було з WCT або LAYER. Графік співвідношення інших альтів до біткойна (OTHERS/BTC) ілюструє цю тенденцію – більшість альткоїнів поступово втрачають позиції.

У цьому контексті найкраща стратегія для власників біткойна – утримувати свої позиції, не поспішати з продажем. Щодо альткоїнів, варто звертати увагу на перевірені часом проєкти з міцною репутацією, такі як Ethereum (ETH), Solana (SOL), Arbitrum (ARB) та Optimism (OP).

Серед молодих проєктів варто виділити KAITO, IP, BERA, а також монети з сектору штучного інтелекту, як-от VIRTUAL, які демонструють відносну активність і потенціал навіть у складних ринкових умовах.

Прогноз щодо біткойна

Домінація біткойна почала знижуватись. Після зростання до 66% у червні, показник пішов на спад – пробито локальний висхідний тренд, з'явилися сигнали розвороту. Технічна картина – зокрема подвійна та потрійна ведмежа дивергенція – натякає на зміну глобального тренду.

Що це означає для ринку? Ймовірне поступове зниження домінації до 64 – 63%, далі – відскок до 65% і потенційне падіння до 62%. Ключове підтвердження: закриття тижневої свічки нижче 61,5% до 21 липня.

Що відбувається зараз? Біткойн оновив історичний максимум завдяки потужному спотовому попиту та ліквідаціям шортів на понад 450 мільйонів доларів. Якщо біткойн закріпиться на новому піку, рух вище 120 000 доларів – лише питання часу.

Що очікувати далі?

Літо 2025 року — період переосмислення на крипторинку. Попри зовнішні ризики та обсяги торгів, ключовим активом залишається біткойн, підтриманий макроекономічними факторами та корпоративними закупівлями. Альткоїни поки не демонструють стійкої переваги, тож варто обирати перевірені проєкти з надійною репутацією та слідкувати за перспективними новачками, особливо в секторі штучного інтелекту.

Загальний настрій великих гравців явно схиляється до оптимізму, тому до 22 липня вікно для зростання біткойна залишається відкритим: ринок може протестувати зону 119 000 – 122 500 доларів. У разі закріплення вище цього діапазону ймовірне продовження ралі до 135 тисяч доларів і вище. Якщо ж ціна відкотиться нижче 109 500 – 112 000 доларів, зростає ризик глибшої корекції до 100 000 і навіть 93 500 доларів. Усе залежить від того, як ринок поводитиметься після тесту ключових рівнів.

Крім того, потенційне зниження ставок ближче до 2026 року створює сприятливі умови для зростання ризикових активів, що відкриває нові перспективи для крипторинку.

Головна стратегія – зважене тримання позицій і готовність до змін восени, коли можуть з'явитися нові імпульси для руху ринку.