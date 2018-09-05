Яку дівчину шукає "Холостяк" 9 сезону Нікіта Добринін: відверте зізнання ведучого

У березні 2019 року в Україні стартує романтичний проект "Холостяк". Це буде 9 за рахунком сезон. Головний герой шоу Нікіта Добринін відверто розповів, яку дівчину він шукає та чого очікує від проекту.

Відомий телеведучий Нікіта Добринін може похизуватись значними успіхами. У 30 років він – ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна". Однак своє кохання чоловік вирішив шукати на проекті "Холостяк".

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Я дуже довго йшов до того, щоб стати успішним у своїй роботі, робив максимум для того, щоб досягти того рівня, який у мене є. Але я розумію, що щастя не тільки в роботі і грошах, що я потребую чогось більшого, потребую турботи і тепла. Саме заради цього я прийшов на проект,

– розповів Нікіта Добринін журналістам СТБ.

Допис, поширений Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin) 20 Сер 2018 р. о 8:30 PDT

В перший день зйомок ведучий попрощається з 10 претендентками на участь у шоу. За словами Нікіти Добриніна, зробити правильний вибір допоможе йому інтуїція. Окрім цього, ведучий зізнався, яку саме дівчину він шукатиме на проекті.

"Думаю, я легко зможу розгледіти щирих дівчат, з якими мені б хотілося продовжити спілкування. Перше, на що я зазвичай звертаю увагу – це посмішка і очі. В очах можна прочитати настрій в цей момент і домалювати собі подальшу картину нашого знайомства", – зазначив Нікіта Добринін.

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Також ведучий зверне увагу на почуття гумору дівчат та їхній апетит, адже, як це не дивно, Нікіта Добринін любить, коли "дівчата їдять і не соромляться цього, і не розповідають, що харчуються кульбабами і п'ють воду". А от єдине, чого не терпить новий "Холостяк" – це лицемірства, тому тільки щирі дівчата зможуть потрапити до наступного етапу шоу.