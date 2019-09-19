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      Яку допомогу фермерам надаватиме українська влада, аби запрацював ринок землі

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      Ринок землі в Україні: як українська влада допомагатиме фермерам
      Ринок землі в Україні: як українська влада допомагатиме фермерам / Agropolit.com

      Міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, щоб дійсно запрацював ринок землі, українська влада передусім має допомогти фермерам і малим підприємствам. Такі кроки слід зробити, щоб вони могли бути не просто активними учасниками цього ринку, а щоб мали певні переваги щодо великих суб’єктів, що мають кращий доступ до ресурсів.

      Як під час зустрічі з аграріями підкреслила вона, фінансову підтримку буде спрямовано на малі, середні та окремі індивідуальні фермери для того, щоб вони могли свою землю не орендувати, а купити чи розширити.

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      Маркарова додає, що зараз у державному бюджеті є дві програми. Але за цей час, що Україна буде готуватися до реформи, вони можуть стати однією програмою. Ці два механізми працюють у багатьох країнах світу.

      Механізм номер 1. Це здешевлення кредитів для сільськогосподарських виробників. Багато хто знає цю програму, тому що вже зараз у бюджеті на 2019 рік є фінансова підтримка військово-промислового комплексу шляхом здешевлення кредитів. Вона працює з будь-яким банком України, і зараз ми її робимо ще більш простою та зрозумілою. Отже, Ви можете піти до будь-якого банку, який є учасником цієї програми, і якщо до Ваших документів немає претензій, для Вас кредит буде здешевлено. Для цього держава витратить кошти з бюджетної програми, і ставка для Вас буде не 20%, якою вона є зараз, не 10-11%, як ми сподіваємось буде за рік завдяки ринковому способу, а ця ставка має бути менше ніж 5%. Зараз ми над цим працюємо,
      – констатувала очільниця Мінфіну.

      Посадовиця зауважила, в уряді добре розуміють, що фермерів хвилює не лише ставка, а ті й ті, стандарти, які зараз застосовують банки. Мовиться, зокрема, про заставу, яку вимагають банки. Та вимоги до фінансової звітності, яку багато хто з фермерів не має.

      "Ми тут беремо найкращий світовий досвід. І наші партнери зі Світового банку, сподіваюся й інші, зараз разом із нами працюють паралельно над програмою великою, яку теж буде запущено. Називається вона "Частковий фонд часткових гарантій кредитування". Але фактично вона говорить про те, що держава працюватиме зі всіма банками не тільки над здешевленням ставки, а над тим, щоб надати додаткові гарантії, щоб банки не боялися видати кредит і не вимагали додаткових застав", – розповіла чиновниця.

      Також вона сповістила, що ця програма добре себе зарекомендувала у багатьох країнах, і український уряд сподівається, що її буде запущено раніше, аніж відкриють ринок землі. Зроблено це буде для того, що на середину 2020 року українські фермери мали чітке розуміння, як можна отримати дешеві та довгострокові кредити за зрозумілою процедурою, та були повністю готовими до відкриття ринку землі.

      Зауважимо, український прем’єр Олексій Гончарук заявив, найімовірніше, ринок землі в Україні запрацює з 1 жовтня 2020 року. Зокрема, на таку дату орієнтуються в Кабміні.

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Ринок землі Сільське господарство Фінанси Оксана Маркарова
      Джерело: 24 канал
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