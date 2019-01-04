Яку користь для здоров'я несе вивчення іноземних мов: пояснення Супрун
До списку новорічних резолюцій варто неодмінно додати кілька пунктів для власного саморозвитку.Вивчення та вдосконалення іноземної мови — варте того, аби вже з початку року запланувати для цього час.
Про це написала виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.
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За її словами, перш за все, мови допомагають покращити наші когнітивні навички, простіше кажучи – дозволяють нам ефективніше думати, приймати рішення та в цілому покращують роботу мозку.
Вона зазначила, що двомовність впливає на зміни мозку. Люди, що спілкуються двома мовами, мають більше сірої речовини в областях мозку, відповідальних за увагу, концентрацію та пам'ять.
Знання другої мови навчає мозок краще перемикатись на інші задачі. Як людина “перемикається” між двома мовними системами, так само ця навичка переходить на інші види задач.
За словами Супурн, більшість авторитетних ресурсів публікують інформацію англійською мовою, бо це мова сучасної науки. Тому хороший челендж на 2019 рік для тих, хто ще не володіє англійською — працювати над знанням іноземної мови.
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