Яку користь для здоров'я несе вивчення іноземних мов: пояснення Супрун

До списку новорічних резолюцій варто неодмінно додати кілька пунктів для власного саморозвитку.Вивчення та вдосконалення іноземної мови — варте того, аби вже з початку року запланувати для цього час.

Про це написала виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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За її словами, перш за все, мови допомагають покращити наші когнітивні навички, простіше кажучи – дозволяють нам ефективніше думати, приймати рішення та в цілому покращують роботу мозку.

Уляна Супрун “Володіння іноземною мовою покращує функціональність мозку. Ми маємо навчатись розпізнавати нові знаки, розуміти та обговорювати нові значення і спілкуватись в різних мовних системах. Ці вправи тренують мозок швидко приймати рішення. Люди, які розмовляють більш ніж двома мовами, можуть знизити ризик появи проблем з пам'яттю. Що більше мов ви знаєте, то менші ризики виникнення таких проблем. Більш того, знання другої іноземної мови сповільнює дегенеративні процеси у мозку для людей з хворобою Альцгеймера”.

Вона зазначила, що двомовність впливає на зміни мозку. Люди, що спілкуються двома мовами, мають більше сірої речовини в областях мозку, відповідальних за увагу, концентрацію та пам'ять.

Знання другої мови навчає мозок краще перемикатись на інші задачі. Як людина “перемикається” між двома мовними системами, так само ця навичка переходить на інші види задач.

За словами Супурн, більшість авторитетних ресурсів публікують інформацію англійською мовою, бо це мова сучасної науки. Тому хороший челендж на 2019 рік для тих, хто ще не володіє англійською — працювати над знанням іноземної мови.

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