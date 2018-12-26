Яку користь може нести жахливий керівник: відповідь науковців

Вчені з університету Флориди, Техаського і Сінгапурського університетів заявляють, що жахливий начальник може зробити з людини прекрасного лідера.

Про це йдеться результатах дослідження, яке опубліковали у Journal of Applied Psychology.

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Психологи більше п'яти років аналізували поведінку начальників в різних сферах, які свого часу піддавалися жорстокості з боку свого боса. Вчені намагалися зрозуміти, як це відбилося на їх стилі керівництва.

За словами одного з дослідників, Шеннона Тейлора, результати, отримані психологами, – це "промінь надії" для всіх, хто незадоволений своїм начальством. Більшість з тих, хто піддавався образам і насильству з боку босів, вирішують не повторювати ці помилки.

"Деякі менеджери, які відчувають подібні зловживання, переосмислюють свій досвід, і тому він не вплинув на їхню поведінку", –пояснює Тейлор.

Професор підкреслив, що його команда ні в якому разі не закликає призначати тиранів на посаду керівників, щоб "тренувати лідерів".

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