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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Яку користь може нести жахливий керівник: відповідь науковців

      62 Читать новость на русском
      Користь від жахливого начальника
      Користь від жахливого начальника / cubicles.net

      Вчені з університету Флориди, Техаського і Сінгапурського університетів заявляють, що жахливий начальник може зробити з людини прекрасного лідера.

      Про це йдеться результатах дослідження, яке опубліковали у Journal of Applied Psychology.

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      Психологи більше п'яти років аналізували поведінку начальників в різних сферах, які свого часу піддавалися жорстокості з боку свого боса. Вчені намагалися зрозуміти, як це відбилося на їх стилі керівництва.

      За словами одного з дослідників, Шеннона Тейлора, результати, отримані психологами, – це "промінь надії" для всіх, хто незадоволений своїм начальством. Більшість з тих, хто піддавався образам і насильству з боку босів, вирішують не повторювати ці помилки.

      via GIPHY

      "Деякі менеджери, які відчувають подібні зловживання, переосмислюють свій досвід, і тому він не вплинув на їхню поведінку", –пояснює Тейлор.

      Професор підкреслив, що його команда ні в якому разі не закликає призначати тиранів на посаду керівників, щоб "тренувати лідерів". 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Психологія Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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