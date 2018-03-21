Яку користь відіграють в нашому організмі мікроби

Змалечку нас вчать, що мікроби є шкідливими і з ними треба боротися, однак деякі мікроби відіграють в нашому організмі більше позитивну роль і їх потрібно не лише не знищувати, але оберігати, кажуть вчені.

Вчені наполягають, що не варто боротися з мікробами антибіотиками. Навпаки – про них треба більше дізнатися і культивувати. Виявляється, що в нашому організмі мікроби живуть у стравоході, під пахвами, в роті, в носі, на великих пальцях, майже по всьому тілу. У сукупності в 90-кілограмового чоловіка вони можуть досягати ваги у 2,7 кг – вдвічі більше, ніж важить ваш мозок.

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На жаль, часто люди ведуть такий спосіб життя, що деякі види цих корисних бактерій зникають. Це стається через хвороби кишечника, розсіяний склероз, астму чи хворобу Альцгеймера. Існує прямий зв'язок між корисними мікробами та нашим здоров'ям, адже чим більше ми їх втрачаємо, тим більше зростає шанс захворіти певною хронічною хворобою.

Які мікроби є корисними

1. Кишкові мікроорганізми

На сьогоднішній день виявлено близько тисячі різновидів бактерій – більшість з них в товстій кишці. У кожного виду є цілком конкретна місія. Одні перетравлюють будь-яку їжу, наприклад, фібру клітковини в брокколі, користуючись ферментами, наче мікроскопічними ножами. Інші допомагають зміцнити кишковий епітелій. Також є мікроби, які відповідвають за набір ваги або зміни настрою. Всі вони настільки важливі, що твоє тіло генерує з'єднання, які допомагають їм сполучатися і приклеюватися до поверхні організму.

Ці мікроорганізми утворюються у нас від народження, і варто подбати про те, щоб вони існували в нас впродовж життя. Тому не варто вживати антибіотики проти мікроб, тому що ними ми вбиваємо як шкідливі так і корисні. Також варто відзначити, що корисні мікроби не відновлюються.

2. Бактерія втомлених ніг

Ці крихітні жовті мікроби називаються Staphylococcus, і вони відіграють головну ролі в мікробіомі на ваших ногах. Ці мікроби допомагають виробляти з'єднання, які вбивають пліснявий грибок. Саме вони створюють запах від ступенів ніг.

3. Бактерії, що живуть в пупку, і спори грибків

В ділянці пупка наше тіло має наче накидку з корисних мікробів. У неї є дві головні функції – вона захищає від патогенів ( допомагає боротися проти вірусу грипу), також відповідає за створення ваших особистих запахів: хороших та поганих – всяких. Ці мікроби також генерують ще й відходи, які викидаються в повітря, і саме від них залежить, чи люблять вас кусати комарі.

Також варто додати, що накидку з корисних бактерій ми знищуємо антибактеріальними лосьйонами, вологими серветками, та антиперспірантами. Вчені рекомендують користуватися лише водою, милом та губкою.