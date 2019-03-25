Яку масштабну схему купівлі голосів по всій Україні підготувало оточення Порошенка

Оточення нинішнього президента Петра Порошенка підготувало масштабну схему купівлі голосів по всій Україні. Йдеться про 150 виборчих округів, а це дві третини території країни, в яких вже побудовані величезні мережі з підкупу. Ціна питання – тисяча гривень за один голос виборця, при чому ці гроші за кожен голос заплатите ви самі з ваших же кишень.

"Президент за тисячу гривень" – стаття з таким заголовком нещодавно вийшла в провідній польські газеті "Реч Посполита".

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В ній розповідається, як українська влада готується до небаченого раніше підкупу виборців. Бо, навіть, в Польщі вже стало помітним те, про що українські медіа, активісти, та навіть поліція, розповідають останні кілька місяців.

Як працює схема підкупу виборців?

Отже, вся країна ділиться на округи. В кожному виборчому окрузі створюється штаб, який очолює або народний депутат від "Блоку Петра Порошенка", або керівник місцевого осередку президентської партії. Виборчий округ розбивається на сектори, вони в свою чергу діляться на дільниці. Якщо йдеться про місто, то кожна дільниця охоплює від десяти до двадцяти багатоквартирних будинків.

І саме за кожним будинком закріплюється один агітатор. Він має обійти свій будинок і провести так зване соціологічне опитування. Тобто, мешканця квартири, який відчинить двері, агітатор має розпитати, які проблеми його найбільше хвилюють, чи підтримує мешканець нинішнього главу держави, і чи готовий він за нього проголосувати. Всі відповіді треба занести у спеціальну анкету.



Петро Порошенко

Таке анкетування насправді не має нічого спільного із соціологічним дослідженням, оскільки тут не має ані вибірки респондентів, ані методики інтерв’ю. Бо насправді це просто поквартирний обхід з метою виявлення потенційних бажаючих продати свій голос. І завдання президентського штабу отримати якомога повнішу базу даних лояльних до Петра Порошенка виборців в кожному будинку, на дільниці, в секторі, по округу і в цілому в державі.

За даними медіа, на штаб глави держави вже працюють близько ста тисяч таких агітаторів по всій країні. Кожен агітатор, обійшовши будинок, має принести в свій штаб прізвища і контакти, як мінімум, 15 мешканців, які бодай не вороже ставляться до чинного президента. За це агітатор отримує тисячу гривень: 500 авансом перед початком роботи, 500 – по її закінченню.

Але де ж тут підкуп виборців, спитаєте ви? Адже, це просто агітаційна робота, ну що поганого в тому, що вона оплачується? Але, по-перше оплата роботи агітатора – прямо заборонена законом про вибори. Йому можуть компенсувати хіба що витрати на мобільний зв’язок чи проїзд. Платити гонорар не дозволяється.



Тим більше, що гроші за роботу таких агітаторів платяться чорною готівкою, і аж ніяк не з офіційного виборчого фонду президента, що теж є порушенням закону.

Агітатор пропонує підтримати Порошенка

Але найважливіше навіть не в тому, що всупереч закону, агітаторам платять гроші. Найважливіше починається після того, як агітатор закінчує заповнювати свій короткий опитувальник. Бо коли він бачить, що людина коливається з вибором і не визначилася за кого голосувати, агітатор тут таки пропонує підтримати діючого главу держави і отримати за це матеріальну допомогу.

Зауважте, не готівкою на руки, бо це можна розцінювати як купівля голосу, а за тепер можна сісти до в’язниці. Ні, отримати гроші виборцю пропонується в найближчій державній адміністрації як матеріальну допомогу.

Нерідко, агітатори навіть дають людям вже заготовлені бланки заяви на отримання цієї допомоги. У бланк треба лише вписати своє прізвище та ініціали, паспортні дані, податковий номер і віддати в найближчому відділі соціального забезпечення міської або районної адміністрації, щоб отримати цю тисячу гривень.

Бачите, як просто. І не треба давати людям гроші в руки, як це було раніше і за що тепер можна опинитися за гратами. Ну подумаєш, одна небайдужа людина, підказує іншій, як держава на чолі з президентом може їй допомогти грішми. І що за таке піклування, громадянин, що отримає допомогу, може подякувати своєму президенту на найближчих виборах.

Тепер зрозуміло, чому в багатьох областях, перед самим Новим роком поспіхом вносилися зміни до місцевих бюджетів і додаткового знаходилися десятки мільйонів на програми соціального захисту населення.

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В залежності від розмірів обласного центру, на ці програми з бюджету додатково було виділено від 30 до 100 мільйонів гривень в кожній області. В цілому по країні – це понад півтора мільярди гривень наших з вами грошей. І вони підуть на те, щоб роздати їх виборцям в обмін на голоси.

Давайте подивимося фрагмент репортажу одного з місцевих телеканалів, про те як весь цей процес відбувається в реальності, наприклад, в одному з міст на Одещині.

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Отже, чимало пенсіонерів чекають в черзі, поки у них приймуть заяву на отримання "порошенкової тисячі". Що цікаво, чиновники цього і не заперечують. Після того, як людина отримає цю матеріальну допомогу, їй перетелефонують з виборчого штабу і нагадають, кому вона має бути вдячна за турботу. І за кого їй варто віддати свій голос на президентських виборах.

Звісно, отримавши гроші, людина не зобов’язана голосувати за того, за кого скажуть. Але основною групою для обробки президентськими агітаторами є пенсіонери та бюджетники, а вони, як відомо, люди сумлінні та відповідальні. І отримавши матеріальну допомогу й пообіцявши натомість підтримку на виборах, як правило, дотримуються слова.

Хто придумав цю схему?

Це вже було перевірено не раз людиною, яку медіа називають куратором цієї національної мережі зі скупки голосів. Йдеться про народного депутата від БПП Сергія Березенка, який колись входив до так званої молодої команди київського мера Черновецького.



Нардеп від БПП Сергій Березенко

Ця молода команда саме так і вигравала вибори в столиці понад десять років тому: побудувавши масштабну мережу з купівлі голосів бюджетників та пенсіонерів. Після Євромайдану, Березенко вирішив обратися до Верховної Ради за мажоритарним округом номер 205 в Чернігові. Ті вибори чотири роки тому запам’яталися гучними скандалами.

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Поки опонент Березенка – Геннадій Корбан роздавав виборцям гречку, команда Березенка поділила весь округ на квадрати. Їх щільно відпрацьовували штабні агітатори, які пропонували людям гроші в обмін на голос. Після того, як виборець погоджувався, він отримував запрошення на зустріч з представником кандидата, який чекав його в призначений час в автобусі. Де, власне, за даними спостерігачів, і відбувалася передача грошей.

Тоді Березенко переміг на виборах в Чернігові, довівши своїм успіхом, що ця схема є ефективною. Сьогодні цей нардеп є одним з керівників президентського виборчого штабу. І як бачимо стару-добру схему знову взяли на озброєння. Лише суттєво допрацювавши, щоб уникнути звинувачень в прямій купівлі голосів. І щоб не витрачати свої гроші, коли можна витратити бюджетні, тобто наші з вами.

Тепер зрозуміло чому, найбільші суми на програми соціального захисту, тобто на роздачу виборцям, були виділені в Одесі та Харкові. Саме в цих містах обидва мери Труханов та Кернес мали серйозні проблеми із законом. І щасливо цих проблем уникнули, публічно заявивши про свою підтримку діючого президента на виборах. Тепер ось, свою свободу ці місцеві керівники мають відпрацьовувати.