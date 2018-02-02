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Яку небезпеку може приховувати звичайний кухонний рушник

22:04, 2 лютого 1125 Читать новость на русском
Рушник може стати розсадником кишкової палички
Рушник може стати розсадником кишкової палички / uniquelyeclectic.co.uk

Звичайний кухонний рушник для рук може стати розсадником кишкової палички, якщо його часто не прати.

До такого висновку прийшли вчені з університету Арізони. Відповідна наукова публікація розміщена на сайті вузу.

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Під час дослідження експерти дослідили, як розвиваються бактерії на рушниках, якими витирають руки, посуд або кухонні поверхні. Для цього вчені вивчили 82 кухонних рушники, взяті з різних сімей з п'яти великих американських і канадських міст.

У результаті, на 89,0% з них знайшли коліморфні бактерії, а на 25,6% – кишкову паличку. Кишкова паличка заводилася в тих рушниках, які довше не очищували.

Коліморфні бактерії належать до сімейства ентеробактерій, серед яких є і такі патогени, як сальмонела і чумна паличка.

"Багато людей не миють ретельно руки, тому, коли вони витирають їх об рушник, вони втирають в них бактерії. Приблизно через два дні, якщо ви витре обличчя об рушник, на вас перекинеться більше кишкових паличок, ніж якщо ви засунете голову в унітаз і натиснете на змив", – сказав один з авторів дослідження Чарльз Герба в інтерв'ю виданню Time.

Теги: Здорове життя LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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