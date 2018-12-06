Яку небезпеку несуть гігієнічні антисептики для рук

Сучасна людина, користуючись благами цивілізації, не може навіть уявити, як може собі нашкодити. Напевно, немає зараз жодної людини, яка б, збираючись в поїздку, не взяла до валізи упаковку з гігієнічними серветками або гелем з антисептиками.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів доцент кафедри анестезіології та реаніматології Буковинського державного медичного університету Акентьєв Сергій Олександрович.

Читайте також: Навіщо мити руки: важливі факти, про які ви не знали

Антисептик для рук – це дезінфікуючий засіб, який використовується в медицині з метою запобігання передачі патогенних мікробів, а також для дотримання елементарних правил гігієни рук в місцях, в яких умивальник і мило не доступні. Антисептики для рук розподіляють на:

Спиртовмісні

Парабени: етилпарабен, бутилпарабен, метилпарабен, пропілпарабен.

Триклозан та його похідні.

Антисептики з ароматичним сполуками.

Антисептики з антибактеріальними додатками (похідні антибіотиків).

Необхідно зауважити, що найнадійнішим способом запобігання розповсюдженню патогенних мікробів вважається миття рук водою з милом.

Доцент Акентьєв Сергій “Людський організм співіснує протягом життя з 2 кілогра мікрофлори – це єдина екосистема. Мікрофлора має суттєвий вплив як загалом на імунітет людини, так і на місцевий (в нашому випадку шкірний) імунітет. Це робить шкіру бар’єром від патогенних бактерій, які так і чекають, коли цей бар’єр буде пошкоджено”.

Безконтрольне і часте використання (кожний день і по декілька раз) гігієнічних антисептиків і серветок з антисептиком може сприяти порушенню балансу мікроорганізмів шкіри на користь шкідливих (патогенних) мікробів. Серветки, які просякнуті рідиною зі спиртом, сушать шкіру, яка стає крихкою, піддається лущенню, може виникати свербіж. Серветки, які не мають спирту, проте вміщують різноманітні консерванти, сприяють алергічним реакціям, може виникнути контактний дерматит (особливо у немовлят), навіть екзема.

Виявляється, що резидентна мікрофлора (постійна), яка становить 90% від загальної кількості мікроорганізмів, прекрасно себе почуває в кислому середовищі. Добре розмножується, та сприяє здатності організму позбуватися від шкідливої мікрофлори, яка в таких умовах почувається некомфортно.

Читайте також: Як правильно мити руки: детальна інструкція

Таким чином досягається біологічна стабільність, чистота і захист від патогенних мікроорганізмів. Вважається, що оптимально для шкіри є кисле середовище в межах 4,0-4,5 (переважання в тканинах кислих речовин).

Доцент Акентьєв Сергій “Раджу для раціональної гігієни рук вибирати не тільки гарний склад засобів для догляду, але і перевіряти їх рівень кислотності. Треба взяти собі за мету - вибирати не спиртові чи антибактеріальні засоби, а засоби з кислотністю, що найбільш відповідає резидентній бактеріальній флорі шкіри (в межах 4,0-4,5). Читайте, що написано на упаковці!”

Зручність використання серветок з гігієнічними анисептиками зрозуміла в дорозі, подорожах, походах, в транспорті. Проте, безконтрольне, часте, щоденне їх використання може призвести до неочікуваних наслідків. Тому, продовжуємо навчатися раціональній гігієні, опираючись на наукові факти!

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.