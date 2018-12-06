19:05
6 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Жертва моди Валя Петренко. Камчатка повернулась в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:35, 5 грудня
      Вєсті. UA. Медведчук подався у шоу-бізнес. Послідовник Хрущова
      Вєсті.UA
      12:50, сьогодні
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, 5 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Яку небезпеку несуть гігієнічні антисептики для рук

      672 Читать новость на русском
      Шкода антисептиків для рук
      Шкода антисептиків для рук / postila.ru

      Сучасна людина, користуючись благами цивілізації, не може навіть уявити, як може собі нашкодити. Напевно, немає зараз жодної людини, яка б, збираючись в поїздку, не взяла до валізи упаковку з гігієнічними серветками або гелем з антисептиками.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів доцент кафедри анестезіології та реаніматології Буковинського державного медичного університету Акентьєв Сергій Олександрович.

      Читайте також: Навіщо мити руки: важливі факти, про які ви не знали

      Антисептик для рук – це дезінфікуючий засіб, який використовується в медицині з метою запобігання передачі патогенних мікробів, а також для дотримання елементарних правил гігієни рук в місцях, в яких умивальник і мило не доступні. Антисептики для рук розподіляють на:

      • Спиртовмісні
      • Парабени: етилпарабен, бутилпарабен, метилпарабен, пропілпарабен.
      • Триклозан та його похідні.
      • Антисептики з ароматичним сполуками.
      • Антисептики з антибактеріальними додатками (похідні антибіотиків).

      Необхідно зауважити, що найнадійнішим способом запобігання розповсюдженню патогенних мікробів вважається миття рук водою з милом.

      via GIPHY

       
      Доцент Акентьєв Сергій
      “Людський організм співіснує протягом життя з 2 кілогра мікрофлори – це єдина екосистема. Мікрофлора має суттєвий вплив як загалом на імунітет людини, так і на місцевий (в нашому випадку шкірний) імунітет. Це робить шкіру бар’єром від патогенних бактерій, які так і чекають, коли цей бар’єр буде пошкоджено”.

      Безконтрольне і часте використання (кожний день і по декілька раз) гігієнічних антисептиків і серветок з антисептиком може сприяти порушенню балансу мікроорганізмів шкіри на користь шкідливих (патогенних) мікробів. Серветки, які просякнуті рідиною зі спиртом, сушать шкіру, яка стає крихкою, піддається лущенню, може виникати свербіж. Серветки, які не мають спирту, проте вміщують різноманітні консерванти, сприяють алергічним реакціям, може виникнути контактний дерматит (особливо у немовлят), навіть екзема.

      via GIPHY

      Виявляється, що резидентна мікрофлора (постійна), яка становить 90% від загальної кількості мікроорганізмів, прекрасно себе почуває в кислому середовищі. Добре розмножується, та сприяє здатності організму позбуватися від шкідливої мікрофлори, яка в таких умовах почувається некомфортно.

      Читайте також: Як правильно мити руки: детальна інструкція

      Таким чином досягається біологічна стабільність, чистота і захист від патогенних мікроорганізмів. Вважається, що оптимально для шкіри є кисле середовище в межах 4,0-4,5 (переважання в тканинах кислих речовин).

       
      Доцент Акентьєв Сергій
      “Раджу для раціональної гігієни рук вибирати не тільки гарний склад засобів для догляду, але і перевіряти їх рівень кислотності. Треба взяти собі за мету - вибирати не спиртові чи антибактеріальні засоби, а засоби з кислотністю, що найбільш відповідає резидентній бактеріальній флорі шкіри (в межах 4,0-4,5). Читайте, що написано на упаковці!”

      Зручність використання серветок з гігієнічними анисептиками зрозуміла в дорозі, подорожах, походах, в транспорті. Проте, безконтрольне, часте, щоденне їх використання може призвести до неочікуваних наслідків. Тому, продовжуємо навчатися раціональній гігієні, опираючись на наукові факти!

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Публікації Статті Здорове життя Гігієна
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      сьогодні , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 101
      Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      сьогодні , 18:13 Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      Інна Жолобович 72726
      Горе-"Укрзалізниця": у чому проблема національного перевізника
      сьогодні , 17:27 Горе-"Укрзалізниця": у чому проблема національного перевізника
      Артем Овдієнко 424
      Припинення дії Договору про дружбу з РФ: що це означає для України
      сьогодні , 16:15 Припинення дії Договору про дружбу з РФ: що це означає для України
      Анастасія Кримова 4059
      День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      сьогодні , 15:10 День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      Євгенія Мазур 1953
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук