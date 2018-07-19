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Яку небезпеку приховує червона риба з супермаркетів

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Яку небезпеку приховує червона риба з супермаркетів
Яку небезпеку приховує червона риба з супермаркетів / press.lv

Хоча червона риба має багато дуже цінних компонентів, ви можете навіть не здогадуватись, як може зашкодити цей делікатес.

Лосось, який продають у супермаркетах, може містити заборонені токсичні речовини, що викликають проблеми розвитку у дітей, передає The Daily Mail.

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Небезпеку для здоров'я створюють полібромовані дифенілові ефіри, що містяться у воді і кормі риби, вирощеної у неволі. Ці сполуки порушують гормональний фон та провокують відхилення розвитку при попаданні в організм.

Червона риба з супермаркетів дуже небезпечна для здоров'я

Червона риба з супермаркетів дуже небезпечна для здоров'я

Науковці Університету Піттсбурга зазначають, що рибу можуть вигодовувати на забрудненому кормі, привезеному з країни, в якій не діють жорсткі обмеження по полібромованих дифенілових ефірах.

У США і більшості європейських країн ці небезпечні сполуки перебувають під забороною з 2004 року. Та ці з'єднання продовжують міститись у високій концентрації в місцях з великою кількістю електронного сміття і з проблемами його переробки. Зокрема, проблеми з цим є у Китаї, Таїланді та В'єтнамі.

Додамо, не лише червона риба є небезпечною. 90% великих українських виробників м'яса використовують на фермах під час вирощування тварин шкідливі антибіотики, які руйнують організм людини.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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