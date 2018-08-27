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Яку несподівану користь для організму має цукор

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Несподівана корисна властивість цукру
Несподівана корисна властивість цукру / https://ukrhealth.net/8-mifiv-pro-cukor-yakim-bilshe-ne-potribno-doviryati/

Цукор трегалоза позитивно впливає на печінку і підвищує чутливість до інсуліну, зменшуючи ймовірність розвитку діабету.

Про це заявили науковці Університету Вашингтона в Сент-Луїсі (США), повідомляє MedicalXpress.

Вони провели експерименти на гризунах. Результати показали, що додавання трегалози у питну воду активовує у мишей ген Aloxe3. Дисахарид не дозволяє глюкозі потрапити в печінку, що еквівалентно голодування.

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Відповідно, це призводить до того, що клітини починають поглинати глюкозу з крові, знижуючи її концентрацію.

Тоді організм починає краще використовувати інсулін, що знижує інсулінорезистентність, яка сприяє розвитку цукрового діабету другого типу.

Крім цього, трегалоза прискорює спалювання калорій, підвищуючи температуру тіла та перешкоджає збільшенню маси тіла, зменшує жирові відкладення у печінці і кількість холестерину у крові.

Механізм дії дисахарида трегалоза аналогічний тіазолідиндіонам – антидіабетичним препаратам, які також підвищують чутливість до інсуліну.

Що таке трегалоза? Це специфічний цукор, дисахарид, який складається з двох молекул звичайної глюкози.

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Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове харчування Здорове життя Діабет
Джерело: 24 Канал
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