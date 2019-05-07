Яку роль командувач ООС Сирський відіграв у боях під Дебальцевим

Новопризначений командувач ООС Олександр Сирський з позивним "Барс" виконував завдання у 2015 року в період дебальцевської операції та зробив усе можливе, щоб з мінімальними втратами вивести українські війська з Дебальцевого. Проте співвідношення сил тоді було не на користь України, тому місто захопили проросійські бойовики.

6 травня Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Сирського новим командувачем Об'єднаних сил. На цій посаді Сирський замінив Сергія Наєва, який пропрацював рік.

Читайте також: Декларація Сирського: скільки заробляє і чим володіє новий командувач ООС

"На думку учасників дебальцевської операції, "Барс" з тими можливостями, засобами і в тих обставинах, які склалися на той момент, і в яких перебували наші підрозділи, зробив усе можливе для того, щоб з мінімальними втратами вивести наші війська з Дебальцевого, оточеного російсько-терористичними військами", – розповів виданню InfoResist військовий журналіст і колишній спікер штабу АТО Владислав Селезньов.

Що відомо про бої за Дебальцеве? Епізод війни на Донбасі, який розпочався в кінці липня 2014 року. Дебальцеве – місто з великим залізничним вузлом, яке лежить на автошляху міжнародного значення, що поєднує Луганськ із Донецьком. Бої під Дебальцевим загострилися після першого мінського перемир'я з жовтня 2014 року. 8 лютого 2015 року з панівних висот над селом Логвинове були зняті підрозділи 30-ї бригади. А вранці Логвинове без бою зайняли проросійські бойовики, перерізавши таким чином головну магістраль сполучення Дебальцевого з українськими тилами.

На сьогодні ніхто не знає обставини у районі проведення Операції Об’єднаних сил краще, ніж Сирський, переконаний Селезньов.

Читайте також: Порошенко призначає військових, на яких може розраховувати за певних умов, – експерт

З урахуванням того, що в команді новообраного президента Володимира Зеленського за оборону відповідає Іван Апаршин, кадрових ротацій командувача ООC не буде. Адже Апаршин вже багато років знає Сирського і дав йому добру характеристику, зауважив екс-спікер АТО.

Якщо генерал Сирський свого часу показав себе з хорошого боку, зумів організувати проведення військових операцій, то, природно, йому і люди довіряють. Все буде нормально,

– переконаний Селезньов.

Що відомо про Олександра Сирського? До початку АТО Сирський був кадровим українським військовим. У 2000-х роках командував 72-ою бригадою, а в 2010-х став першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ. Брав участь у тодішніх процесах співпраці з НАТО.



Після початку боїв на Донбасі Сирський став начальником штабу АТО. Був одним із головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року. Разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком Сирський виїжджав до самого міста. Він же координував вихід українських військових з Дебальцевого.



У 2016 році Сирський очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. У 2017 році був командиром всієї АТО на Донбасі, яку згодом замінила Операція об'єднаних сил.