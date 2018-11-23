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      Яку роль відіграє залізо в організмі людини

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      Яку роль відіграє залізо в організмі людини
      Яку роль відіграє залізо в організмі людини / dovidkam.com

      Залізо в організмі людини хоч і міститься в невеликій кількості (близько 4 грамів), але виконує дуже важливі функції.

      Про це розповіла відома дієтолог Світлана Фус у своєму Instagram.

      Залізо бере участь в імунобіологічних процесах, сприяє активній працездатності м'язів при фізичних навантаженнях, допомагає захищати організм від хвороботворних мікроорганізмів та є компонентом багатьох білкових і ферментних систем організму.

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      Якщо в організмі людини бракує заліза, то вона відчуває постійний занепад сил, запаморочення, сонливість, роздратованість та погіршення пам'яті.

      Про дефіцит заліза в організмі свідчать такі ознаки:

      - шкіра стає блідою і сухою;

      - волосся втрачає блиск, стає тьмяним і слабким;

      - нігті стають ламкими;

      - в куточках губ виникають незагойні виразки.

      Залізо міститься у таких продуктах, як: м'ясо, риба, яйця, морепродукти.  Для його повноцінного засвоєння заліза вживати ці продукти бажано з рослинною їжею, багатою на вітаміни. А чай і кава уповільнюють засвоєння заліза, їх краще замінити соками.

      via GIPHY

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      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Здорове життя Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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