Яку роль відіграє залізо в організмі людини

Залізо в організмі людини хоч і міститься в невеликій кількості (близько 4 грамів), але виконує дуже важливі функції.

Про це розповіла відома дієтолог Світлана Фус у своєму Instagram.

Залізо бере участь в імунобіологічних процесах, сприяє активній працездатності м'язів при фізичних навантаженнях, допомагає захищати організм від хвороботворних мікроорганізмів та є компонентом багатьох білкових і ферментних систем організму.

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Якщо в організмі людини бракує заліза, то вона відчуває постійний занепад сил, запаморочення, сонливість, роздратованість та погіршення пам'яті.

Про дефіцит заліза в організмі свідчать такі ознаки:

- шкіра стає блідою і сухою;

- волосся втрачає блиск, стає тьмяним і слабким;

- нігті стають ламкими;

- в куточках губ виникають незагойні виразки.

Залізо міститься у таких продуктах, як: м'ясо, риба, яйця, морепродукти. Для його повноцінного засвоєння заліза вживати ці продукти бажано з рослинною їжею, багатою на вітаміни. А чай і кава уповільнюють засвоєння заліза, їх краще замінити соками.

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