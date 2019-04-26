Яку роль виконує адвокат Коломойського у штабі Зеленського

Про роль Андрія Богдана у штабі Володимира Зеленського, націоналізацію "Прватбанку" та спілкування майбутнього президента зі ЗМІ – в ефірі 24 каналу розповіла журналістка Крістіна Бердинських.

Про роль Андрія Богдана у штабі Зеленського

– Інформація про те, що Андрій Богдан якось залучений в команді Володимира Зеленського з'явилась ще на початку 2019 року після того, як Зеленський оголосив про свої наміри стати президентом. Були припущення, що у його штабі є непублічні особи, які мають великий вплив на майбутнього президента. Однією з таких осіб вважали Андрій Богдан.

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Хто такий Андрій Богдан?Він є адвокатом Коломойського, який у 2014 році мав статус його радника як очільника Дніпропетровщини. Попри виїзд Коломойського з України, їхня співпраця з олігархом, не завершилася. У 2016 році Богдан визнавав, що Ігор Коломойський є одним з його клієнтів.

– На початку лютого у коментарі Богдан спростовував інформацію, що він якимсь чином залучений у команді лідера "Кварталу 95", але вже після першого туру виборів я його побачила у штабі Зеленського. І заперечувати його причетність до його виборчої кампанії було без сенсу.



Андрій Богдан

Я думаю, що раніше він публічно не говорив свою роль у штабі Зеленського для того, аби зменшити репутаційні ризики навколо майбутнього гаранта. Адже його постійно пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, зокрема, він є його адвокатом.

– Чим ближче було до другого туру, то тим більше Богдан вже виходив на публіку. До прикладу, коли відбувалися дебати на НСК "Олімпійський", то за спиною Зеленського стояли його найближчі люди – друзі з "Кварталу 95", дружина, кілька людей зі штабу та Андрій Богдан. Такий самий склад був й у ніч другого туру. Це підтвердження того, що Андрій Богдан – це дуже впливова людина у штабі Зеленського і не виключено, що дуже скоро ми його побачимо на якихось посадах.



Андрій Богдан на президентських дебатах

Він описує себе у штабі Зеленського як адвокат, радник, який консультує у різноманітних питаннях. Тому що він працював на багатьох виборчих кампаніях. Я думаю, що він є один із неформальних політтехнологів.

– Мені здається, що зараз оточення Зеленського як і будь-який штаб будь-якого політика складається з різних груп. Та чи інша група думає, що вона найбільш наближена до кандидата. Думаю, що Богдан теж так думає. Однак, хто в підсумку стане головою Адміністрації Президента ми почуємо від Зеленського. Наскільки я зрозуміла зі спілкування вже з багатьма члена штабу Зеленського, то навряд чи ми до інавгурації президента почуємо конкретні прізвища.

Що пропонував адвокат Коломойського Зеленському

– У 2015 році в Дніпрі відбулися вибори мера і на них переміг Борис Філатов, який на той момент був народним депутатом і таким чином звільнився округ і були призначені вибори. У підсумку на цьому окрузі перемогла Тетяна Ричкова. Але саме, коли переміг Філатов, то Богдан порадив Зеленському спробувати йти в депутати.



– Я так розумію, що стратегічна мета до президентства вже була з 2015 року. Однак Зеленський відповів, що це поганий старт для політичної кар'єри, оскільки він одразу стане частиною чинної системи, в ньому стовідсотково розчаруються навіть, якщо він намагатиметься щось зробити. В підсумку він зробив правильний вибір.



– Мене наштовхує на думку те, що серіал "Слуга народу" ще з першого сезону був політтехнологічним проектом, а не лише серіалом.

Про справу "Приватбанку"

– Андрій Богдан є адвокатом в справах "Приватбанку". Він представляє там інтереси Коломойського. Наскільки я розумію, він вважає процедуру націоналізації банку незаконною. Мені здається, що це величезний конфлікт інтересів, тому що якраз президенту Зеленському треба доводити, що питання "Приватбанку" – це насамперед інтереси держави, а не конкретного олігарха.

– Між Коломойським і Зеленським існують бізнесстосунки і заперечувати це марно. Однак Зеленський може захистити себе від цього олігарха, аби той не зміг йому диктувати або щось просити. Йдеться по сильні призначення в правоохоронних органах. Чим сильніші та незалежніші будуть люди, які посідатимуть посади, тим менше можна буде вплинути на президента.

– За словами Богдана, як тільки він посідає якусь посаду при президенті, то він припиняє свою адвокатську співпрацю з клієнтами. А поки він не є на посаді, то буде ходити в суди і представляти інтереси свого клієнта. А клієнт хоче по максимуму – гроші, компенсацію, а в найкращому випадку взагалі повернення собі колишнього свого активу.

Що відомо про справу "Приватбанку"?Окружний адміністративний суд Києва за позовом колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського 18 квітня прийняв рішення, яким встановив: процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанк" з ринку за участю держави порушує норми чинного законодавства. Мінфін це рішення оскаржив.



У суді пояснюють все тим, що відповідачі (представники держави) не змогли довести, що "Приватбанк" був неплатоспроможним на момент його націоналізації.



Вже згодом окружний адміністративний суд Києва ухвалив ще одне рішення на користь Ігоря Коломойського у справі про націоналізацію "Приватбанку". Зокрема суд скасував ключове рішення Національного банку у процесі націоналізації банку. Воно може призвести до того, що колишні власники зможуть стягнути з банку кошти, які держава вклала в банк у процесі його націоналізації.

Про спілкування Зеленського зі ЗМІ

– У ніч виборів Зеленський сказав, що планує зібрати прес-конференцію та поспілкуватися з журналістами. Проте й досі не відомі ані формат зустрічі, ані учасники, ані дати.

– Мій прогноз на майбутнє такий: Зеленський використовуватиме у якості комунікації з суспільством не інтерв'ю чи спілкування зі ЗМІ, а соціальні мережі. Зазначу, що попередні президенти також не дуже люблять влаштовувати прес-конференції.

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