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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Яку роль Євген Шевченко зіграв у корупційному скандалі в "Укроборонпромі": відповідь НАБУ

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      У Національному антикорупційному бюро пояснили, що Євген Шевченко справді спілкувався з власником компанії "Оптимумспецдеталь" Андрієм Рогозою. Але таким чином він допомагав збирати інформацію для НАБУ.

      Тим часом фігуранти скандалу усю вину намагаються перекласти на керівника проекту Bihus.Info Дениса Бігуса. Мовляв, він підриває обороноздатність української армії. А сайт "Миротворець", підконтрольний раднику МВС Антону Геращенку навіть звинуватив медійника у диверсії.

      Читайте також: Скандал в "Укроборонпромі": що відомо про фігурантів схеми

      Кольорові плюшеві свині 17 березня кидали у поліцейських, які перекрили ходу під Адміністрацію Президента. Акцію "Свинарчуків Порошенка – за ґрати" влаштували представники "Нацкорпусу" та "Нацдружини". Минулого тижня ті ж люди з поліцією билися.

      "Нацкорпус" та "Нацдружина" кидали іграшками у поліцію: дивіться відео

      Хлопці вимагають від президента посадити фігурантів розслідування проекту Bihus.Info. Журналісти виявили, що заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олег Свинарчук-Гладковський, його син – Ігор та ще з десяток осіб, організували схему з розкрадань бюджетних коштів через концерн "Укроборонпром". Вкрали загалом близько 250 мільйонів гривень.

      Олег Гладковський
      Олег Гладковський

      Про те, що хлопці крадуть, знали всі: Генеральна і військова прокуратури, СБУ та ДФС, Нацполіція й НАБУ. Знали і за хабарі закривали очі. Коли журналісти про це сказали, чиновники почали виправдовуватися.

      Натомість вони гуртом вирішили спустити всіх собак на Національне антикорупційне бюро. Мовляв, це корупція, тож вести цю справу мало Бюро. У НАБУ кажуть: законних підстав, аби провести обшуки, у детективів не було, бо прокурори саботували процес від початку.

      До яких ще скандалів причетний Гладковський? Ім'я Свинарчука-Гладковського справді не вперше фігурує у корупційних скандалах. Про оборудки Гладковського старшого та голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського минулого року писало видання "Новоє врємя". Однак, після цього взялися не за корупціонерів, а за журналіста Івана Верстюка. Команда Луценко-Матіоса намагалася незаконно вилучити у журналіста матеріали розслідування. Пашинський же звинуватили видання у підриві боєздатності української армії.

      Не забарилася влада запідозрити у грі в інтересах Росії й журналістів Bihus.Info. Сайт "Миротворець", який співпрацює із поліцією, та, імовірно, контролюються нардепом народнофронтівцем Антоном Геращенком, звинуватив автора розслідування Дениса Бігуса у диверсії.

      "Я тобі заявляю офіційно. Я відповідаю за свої слова. Ти сука політична" – так Дениса Бігуса назвав один з фігурантів журналістського розслідування Андрій Рогоза, директор фіктивної фірми "Оптимумспецдеталь", через яку проходила контрабанда запчастин. Він у соцмережі розродився постом, де натякає, що інформацію журналістам сторонні особи передали за наказом соратників Геращенка та Авакова, який останнім часом, кажуть, грає на руку Юлії Тимошенко.

      Андрій Рогоза
      Андрій Рогоза

      Насправді ж зрада почалася ще тоді, коли влада наклала гриф секретності на всі держзакупівлі, таким чином створивши комфортні умови для корупціонерів.

      Оборонні замовлення – це одна з найкорупційніших тем, на якій заробляв чинний президент і його найближче оточення. Бо Олег Гладковський – це не просто людина з вулиці, це його партнер. До того ж, вони навіть сусіди в Іспанії,
      – наголосив нардеп Сергій Лещенко.

      За оцінками експертів, закупівлі оборонної галузі в США у половину прозоріші, ніж в Україні.

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?

      Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з’ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських , Букіна та інших фігурантів скандалу. Гладковський мав прізвище Свинарчук, утім, у 2014 році змінив його на прізвище матері.

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      Вето Порошенка та корупція в "Укроборонпромі": як вони пов'язані між собою
      сьогодні
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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Журналісти Корупція Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром НАБУ Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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