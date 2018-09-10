Яку стратегію обрав Кремль після вбивства Захарченка: версія експерта

Оголошення місцевих виборів в ОРДЛО окупаційною владою, як і призначення Пушиліна замість вбитого Захарченка – частина стратегії помічника Путіна Суркова. Але Москва не вийде з мінських угод.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За словами експерта, це гра на загострення, а не на вихід з мінських домовленостей. Москві, вважає він, вигідні мінські угоди. Але Кремль навмисно загострює ситуацію призначенням місцевих виборів в ОРДЛО, піднімає ставки, щоб шантажувати західних переговорників, а через них – Київ.

Стратегія Суркова – заморожування конфлікту. Для цього треба зберігати всю цю міфоструктуру в ОРДЛО, відповідно, провести вибори. Але Сурков не хоче відмовлятися від переговорів про можливу реінтеграцію цих територій на російських умовах. Тому його тактика – загострення, щоб зіграти на шантажі, ультиматумі через вбивство Захарченка,

– підкреслив Володимир Фесенко.

При цьому політолог наголосив: мінські угоди все одно дійсні, хоча усунений Плотницький, а Захарченка вбито. За його словами, прізвища, які стояли на угодах від так званих "ДНР" і "ЛНР", нічого не значать.

"Треба враховувати, що ОРДЛО і в мінському процесі, і в Тристоронній контактній групі є лише спостерігачами. До того ж, не важливо, хто підписує документ. Якщо юридична особа не відмовляється, то угода продовжує діяти", – зазначив Фесенко.

Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Так звана "народна рада "ДНР" призначила виконувачем обов'язків "глави ДНР" Дениса Пушиліна. Згодом у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Владислав Сурков має намір більше не допускати ексцесів виконавців на місцях, тому з Пушиліним працюватимуть його довірені особи. Також повідомлялось, що на окупованих територіях Донеччини і Луганщини восени планують провести "вибори" нового ватажка проросійських бойовиків у зв'язку з вбивством Олександра Захарченка.