Яку сукню обрати: стильні варіанти від зірок
Цього літа сукня повинна бути у гардеробі кожної модниці. За словами фешен-експертів, зараз у тренді жіночність і елегантність: "невагомі" тканини та ніжні відтінки.
Літні сукні на прикладі стилю зірок
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Яскрава літня сукня у квіти від Піппи Міддлтон:
Піппа Міддлтон
Біла міні-сукня від Емілі Ратажковскі:
Емілі Ратажковскі
Пастелі скрізь цього сезону і Карлі Клосс це вкотре доказує:
Карлі Клосс
Легка максі-сукня від Джіджі Хадід:
Джіджі Хадід
Кайя Гербер обирає легку літку сукню у квіти:
Кайя Гербер
Сієнна Міллер зробила свій образ більш витонченим завдяки ніжній білій сукні:
Алекса Чанг робить акцент на сміливому принті:
Витончена трикотажна сукня – це вибір Розі Хантінгтон-Уайтлі:
Джерело: Who What Wear
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