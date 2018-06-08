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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Яку сукню обрати: стильні варіанти від зірок

730 Читать новость на русском
Літні сукні від зірок
Літні сукні від зірок

Цього літа сукня повинна бути у гардеробі кожної модниці. За словами фешен-експертів, зараз у тренді жіночність і елегантність: "невагомі" тканини та ніжні відтінки.

Літні сукні на прикладі стилю зірок

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Яскрава літня сукня у квіти від Піппи Міддлтон:

Піппа Міддлтон

Біла міні-сукня від Емілі Ратажковскі:

Емілі Ратажковскі

Пастелі скрізь цього сезону і Карлі Клосс це вкотре доказує:

Карлі Клосс

Легка максі-сукня від Джіджі Хадід:

Джіджі Хадід

Кайя Гербер обирає легку літку сукню у квіти:

Кайя Гербер

Сієнна Міллер зробила свій образ більш витонченим завдяки ніжній білій сукні:

Алекса Чанг робить акцент на сміливому принті:

Витончена трикотажна сукня – це вибір Розі Хантінгтон-Уайтлі:

Теги: LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі Стиль і мода Кайя Гербер
Джерело: Who What Wear
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