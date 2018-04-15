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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Яку суму компенсації виплатять потерпілим внаслідок пожежі на "БРСМ-Нафта": неочікувані дані

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Чи не вперше в історії України держава визнала резонність претензій пересічних українців до порушників екологічного законодавства. Обухівський районний суд ухвалив рішення на користь позивачів, які потерпіли внаслідок пожежі на нафтобазі під Васильковом. Їм мають виплатити моральну компенсацію. Гроші, щоправда, люди ще не отримали.

Рішення суду можуть оскаржити. Але позивачі налаштовані рішуче. Кажуть, якщо доведеться, то звертатимуться до Європейського суду.

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Територія нафтобази неподалік Василькова, саме тут майже 3 роки тому сталася техногенна катастрофа. Тоді загорілися резервуари з пальним, палало кілька днів, загинуло 6 людей, завдано значної шкоди екології.

Звідси до подвір'я жителя села Крячки Івана Чепурди – менше кілометра. Чоловік із жахом пригадує пекельні дні червня 2015 року, коли спалахнула "БРСМ-Нафта". Тоді його евакуювали до Глевахи.

Отут усе чорне було. До пожежі у нас нормально родило все, нормально було! А після – немає ні вишні, ні яблука, ні картоплі, нічого не родить!
– розповів свідок пожежі на нафтобазі Іван Чепурда.

Сьогодні Іван у суді. Не сам, а з односельцями. Вимагають моральної компенсації за пережитий жах. Озброїлися висновками експертів, які підрахували: компенсація має становити 576 мінімальних зарплат, а це понад 2 мільйони гривень. Та суддя вносить корективи.

Позивні вимоги задовільнити частково, стягнути з товариств з обмеженою відповідальністю "Побутрембудматеріали", "Паркомтранс", "Укртрансоіл-2009" спричинену моральну шкоду у розмірі 60 тисяч гривень кожному,
– зазначив суддя Обухівського районного суду Олександр Зінченко.

Адвокат постраждалих Сергій Єлєнін каже: на таке не погодяться.

"Стосовно розміру задоволених позовних вимог, ми не задоволені! Ми будемо в цій частині подавати апеляційну скаргу", – запевняє він.

Цього разу у суді – менше 40 позивачів, загалом на відшкодування претендують 700 людей. Справу розглядають частинами, вже було 2 судових рішення на користь потерпілих. Їх оскаржують в апеляційних судах. Якщо цю справу селяни виграють, це буде прецедент. Досі виплатити моральну компенсацію у звязку із екологічною катастрофою зобов'язували лише у Європейському суді з прав людини.

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Загалом, за фактом пожежі на нафтобазі відкрито кілька кримінальних проваджень, зокрема, і щодо загибелі рятувальників. Чиновники обіцяли взяти розслідування під особистий контроль, але винних у трагедії яка забрала життя 6 людей і покалічила 16 досі не покарано. Саму ж нафтобазу закрили. Вона належить компанії "БРСМ-Нафта". Її власником за даними ЗМІ є Едуард Ставицький – колишній Міністр енергетики часів президента-втікача Януковича.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Пожежа Жертви Новини Києва Судді Нафта
Джерело: 24 Канал
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