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Яку суму Меган Маркл витратила на одяг за 2 місяці: приголомшливі дані

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Меган Маркл
Меган Маркл

Чарівна Меган Маркл, яка сьогодні, 4 серпня, святкує 37-ий день народження, завжди виглядає елегантно та привабливо, що підтверджують найвибагливіші експерти. Однак за свої образи вона віддає чималу суму.

Як повідомляє The Daily Mail, від дня весілля з принцом Гаррі герцогиня Сассекська встигла відвідати чимало світських та офіційних заходів, на яких засвітила 15 розкішних образів. За підрахунками журналістів, на елегантне вбрання вона витратила понад 200 тисяч доларів.

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У статусі герцогині Меган Маркл взяла участь у престижних подіях, зокрема, кінних перегонах та Вімблдонському турнірі. Окрім цього, вона вперше зі своїм чоловіком здійcнила міжнародну поїздку, яка обійшлась теж у чималу копійку. Та, як і годиться представниці королівської родини, вона обирала дизайнерські речі, які приголомшували стилем та елегантністю. Зокрема, герцогиня Сассекська приміряла вбрання від Carolina Herrera, Chanel, Givenchy, Dior, Givenchy, Prada.

 

І хоч Меган виглядає розкішно, британці вже починають говорити про те, що витрати з королівської казни на вбрання дружини принца Гаррі до кінця 2018 року може сягати мільйона доларів. Оскільки ж Меган Маркл завершила акторську кар'єру, її повністю забезпечує чоловік. А, зважаючи на те, що доходи родини Єлизавети ІІ формуються з податків британців, обурення може бути виправданим. 

Водночас Кейт Міддлтон, яка є дружиною принца Вільяма, витрачає значно менше. Шопінг герцогині Кембриджської за весь 2017 рік вартував 155 тисяч доларів, а за 2016 – 130 тисяч доларів. Все тому, що дружина принца Вільяма часто обирає одяг в бюджетних магазинах, що робить її ще ближчою до британців. Окрім цього, Кейт може і двічі вийти в одному і тому ж платті, при цьому не втрачаючи своєї привабливості. 

Та попри таку різницю у витратах Меган Маркл все ж залишається народною улюбленицею. Її стиль часто порівнюють з покійною принцесою Діаною, а елегантні виходи змушують забути британців про їх вартість. 

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Великобританія
Джерело: 24 Канал
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