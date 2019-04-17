Яку суму податку на нерухомість українці сплатили від початку року
У Державній фіскальній службі України (ДФС) підрахували, скільки податку на нерухоме майно українці сплатили від початку року.
Понад 107 мільйонів гривень – саме стільки, за даними ДФС, українці уже сплатили податку на нерухомість.
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У 2018 українці сплатили рекордну суму податку на нерухомість – 753,2 мільйони гривень.
В яких областях нарахували найбільше податку на нерухомість?
Лідерами за сумами нарахувань податку на нерухоме майно є такі регіони:
- Дніпропетровська – 56 млн грн
- Київська – 52 млн грн
- Львівська – 28 млн грн
- Донецька – 25 млн грн
- Київ – 32 млн грн.
Як нараховується податок на нерухомість?
Податок на нерухоме майно українці сплачують за так звані "зайві" квадратні метри.
- понад 60 метрів квадратних – для власників квартир;
- понад 120 метрів квадратних – для власників будинків;
- понад 180 метрів квадратних – для різних типів об'єктів житлової нерухомості, зокрема їх часток (наприклад, якщо у власності платника податку є одночасно кілька квартир чи будинків або їх часток).
Ставку податку на нерухомість встановлюють місцеві адміністрації. У 2019-му ця сума не перевищуватиме 1,5% від розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня становить 4173 гривні.
Фізичні особи мають сплатити впродовж 60 днів з моменту вручення їм податкового повідомлення.
Як нараховується податок на нерухомість?