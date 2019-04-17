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      Яку суму податку на нерухомість українці сплатили від початку року

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      Податок на нерухомість: яку суму ураїнці сплатили у 2019
      Податок на нерухомість: яку суму ураїнці сплатили у 2019 / Колаж із соцмереж

      У Державній фіскальній службі України (ДФС) підрахували, скільки податку на нерухоме майно українці сплатили від початку року.

      Понад 107 мільйонів гривень – саме стільки, за даними ДФС, українці уже сплатили податку на нерухомість.

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      У 2018 українці сплатили рекордну суму податку на нерухомість – 753,2 мільйони гривень.

      В яких областях нарахували найбільше податку на нерухомість?

      Лідерами за сумами нарахувань податку на нерухоме майно є такі регіони:

      1. Дніпропетровська – 56 млн грн
      2. Київська – 52 млн грн
      3. Львівська – 28 млн грн
      4. Донецька – 25 млн грн
      5. Київ – 32 млн грн.

      Як нараховується податок на нерухомість?

      Податок на нерухоме майно українці сплачують за так звані "зайві" квадратні метри.

      - понад 60 метрів квадратних – для власників квартир;

      - понад 120 метрів квадратних – для власників будинків;

      - понад 180 метрів квадратних – для різних типів об'єктів житлової нерухомості, зокрема їх часток (наприклад, якщо у власності платника податку є одночасно кілька квартир чи будинків або їх часток).

      Ставку податку на нерухомість встановлюють місцеві адміністрації. У 2019-му ця сума не перевищуватиме 1,5% від розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня становить 4173 гривні.

      Фізичні особи мають сплатити впродовж 60 днів з моменту вручення їм податкового повідомлення.

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      Як нараховується податок на нерухомість?

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      Теги: Новини нерухомості Державна фіскальна служба Новини нерухомості України Податки
      Джерело: 24 канал
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