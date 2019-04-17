Яку суму податку на нерухомість українці сплатили від початку року

У Державній фіскальній службі України (ДФС) підрахували, скільки податку на нерухоме майно українці сплатили від початку року.

Понад 107 мільйонів гривень – саме стільки, за даними ДФС, українці уже сплатили податку на нерухомість.

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У 2018 українці сплатили рекордну суму податку на нерухомість – 753,2 мільйони гривень.

В яких областях нарахували найбільше податку на нерухомість?

Лідерами за сумами нарахувань податку на нерухоме майно є такі регіони:

Дніпропетровська – 56 млн грн Київська – 52 млн грн Львівська – 28 млн грн Донецька – 25 млн грн Київ – 32 млн грн.

Як нараховується податок на нерухомість?

Податок на нерухоме майно українці сплачують за так звані "зайві" квадратні метри.

- понад 60 метрів квадратних – для власників квартир;

- понад 120 метрів квадратних – для власників будинків;

- понад 180 метрів квадратних – для різних типів об'єктів житлової нерухомості, зокрема їх часток (наприклад, якщо у власності платника податку є одночасно кілька квартир чи будинків або їх часток).

Ставку податку на нерухомість встановлюють місцеві адміністрації. У 2019-му ця сума не перевищуватиме 1,5% від розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня становить 4173 гривні.

Фізичні особи мають сплатити впродовж 60 днів з моменту вручення їм податкового повідомлення.



Як нараховується податок на нерухомість?