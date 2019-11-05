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      Яку суму виділять на місцеві вибори в Україні: проєкт бюджету

      32 Читать новость на русском
      На місцеві вибори в Україні виділять понад 2 мільярди гривень
      На місцеві вибори в Україні виділять понад 2 мільярди гривень / Ілюстративне фото

      У 2020 році в Україні відбудуться місцеві вибори. На їх проведення уряд планує виділити 2 мільярди 154 мільйони гривень.

      Про це сказала міністерка фінансів України Оксана Маркарова у відповідь на питання журналістки 24 каналу під час презентації оновленого держбюджету на 2020 рік.

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      2 мільярди 154 мільйони гривень – це сума, яку закладено на місцеві вибори. За розрахунками, які були до першого читання і підтверджені до другого читання, цієї суми вистачить для того, щоб забезпечити всі вибори, заплановані на наступний рік,
      – сказала Маркарова.

      Зауважимо, чергові місцеві вибори в Україні повинні відбутися 25 жовтня 2020 року. Згідно з чинним законодавством на місцевих виборах голосуватимуть за нових депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад.

      Проте, у команді президента Володимира Зеленського неодноразово заявляли, що вибори можуть відбутись раніше – наприклад, весною. Сам глава держави щодо дострокових місцевих виборів висловився коротко: "Не розслабляйтеся".

      Що кажуть у команді президента про місцеві вибори?

      • Віцеспікер Руслан Стефанчук заявляв, що у команді Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади".
      • Голова Офісу Президента Андрій Богдан відзначив, що місцеві вибори в Україні будуть проведені у короткі строки. Проте, для цього необхідно прийняти відповідний закон.
      • Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році, а от коли саме – залежить від місцевих органів влади.
      • Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що його партія зараз не готова до місцевих виборів, які пройдуть навесні 2020 року.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Бюджет 2020 Новини України Новини політики Бюджет Місцеві вибори 2020 Оксана Маркарова Гроші
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