Яку суму виділять на місцеві вибори в Україні: проєкт бюджету

У 2020 році в Україні відбудуться місцеві вибори. На їх проведення уряд планує виділити 2 мільярди 154 мільйони гривень.

Про це сказала міністерка фінансів України Оксана Маркарова у відповідь на питання журналістки 24 каналу під час презентації оновленого держбюджету на 2020 рік.

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2 мільярди 154 мільйони гривень – це сума, яку закладено на місцеві вибори. За розрахунками, які були до першого читання і підтверджені до другого читання, цієї суми вистачить для того, щоб забезпечити всі вибори, заплановані на наступний рік,

– сказала Маркарова.

Зауважимо, чергові місцеві вибори в Україні повинні відбутися 25 жовтня 2020 року. Згідно з чинним законодавством на місцевих виборах голосуватимуть за нових депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад.

Проте, у команді президента Володимира Зеленського неодноразово заявляли, що вибори можуть відбутись раніше – наприклад, весною. Сам глава держави щодо дострокових місцевих виборів висловився коротко: "Не розслабляйтеся".

Що кажуть у команді президента про місцеві вибори?