Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів

Понад три тисячі будинків у столиці відключили від гарячої води. Безстроково, і скоріш за все за найкращими прогнозами – так буде до початку опалювального сезону, якщо розпочнуть вчасно.

А причина всьому – гроші. Точніше борги, які нікому не потрібні.

Читайте також: Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки

Щоб розібратися у наболілому питанні, варто почати з історії. Бо уся проблема зосередилась навколо компанії "Київенерго", яка зараз на 90% належить ДТЕКу Рината Ахметова.



Український бізнесмен Ринат Ахметов

Компанія "Київенерго", заснована ще у 30-х роках минулого століття, належала місту і забезпечувала столицю електрикою та теплом. У 2001 році київська влада уклала із "Київенерго" офіційний договір з обслуговування міського теплового господарства.

Він передбачав забезпечення теплом та гарячою водою столичних будинків та управління комунальними активами – а це тепломережі, дві ТЕЦ, майже 2 сотні котелень та сміттєспалювальний завод "Енергія".

Тут іще один дуже важливий момент – у 2012-му році "Київенерго" приватизував ДТЕК. Йому ж у спадок і перейшло в управління те саме комунальне майно та зобов'язання забезпечувати киян теплом. А от уже у власність перейшли лише електромережі.

Аж раптом у минулому році депутати Київради вольовим рішенням вирішили повернути енергетичну інфраструктуру під контроль громади і спеціально для цього створили нове комунальне підприємство "Київтеплоенерго".



Комунальне підприємство "Київтеплоенерго"

17-тирічний контракт припинив свою дію 27 квітня цього року. ДТЕКівці супротиву не чинили – мовляв, раз так вирішили, той добре і таке щастя як збиткові тепломережі нам не дуже й то були потрібні.

А як забираєте своє майно, бо ж самі захотіли господарювати, то беріть тоді вже й разом із майже 5ти-мільярдними боргами. От на цьому моменті і варто зосередитись. Адже новостворене КП, на баланс якого почали передавати тепломережі, брати на себе борги попередника, не бажає.

Майновий комплекс на баланс приймає, а нові договори із "Нафтогазом" укласти вже не може. Бо ж у повітрі 5-ти-мільярдна сума – це несплачена киянами комуналка, субсидії та пеня. НАК "Нафтогаз України" уперся рогом – ані кубометра, поки не повернуть борг "Київенерго". Замкнене коло.

Читайте також: Проросійський чиновник, який керує українським містом: що вдалось "розкопати" про Аксьонова

Столичних комунальників можна зрозуміти. І логіка не брати на себе чужий борговий тягар в принципі є. А от ДТЕКівське "Київенерго" відповідальність із себе знімає, мовляв, хотіли своє майно – забирайте. Те, що накопичились борги – проблеми не наші, бо працювали за нав'язаним невигідним договором понад 6 років.

За словами донедавна чинного директора "Київенерго" Олександра Єфименка, від теплової генерації компанія зазнавала самих лише збитків. З його слів купляти блакитне паливо в державної компанії "Нафтогаз" доводилося за фіксованою ціною, вищою за ту, яка була закладена в тариф.

А ще демарш пояснюється й тим, що ДТЕКівці жалкують про втрачені власні інвестиції. За 6 років у комунальні активи вони час від часу вкладали кошти і взяли кредит на понад 30 мільйонів доларів. А тепер візьми отак – і віддай? Так врешті, хто платитиме? Крапку тут може поставити хіба суд.

Але ж це – час, навіть не місяць і не два. Судові баталії можуть затягнутись на роки, а у заручниках – прості кияни. Добре, гаряча вода, теоретично можна без неї прожити. Але ж восени знову заговоримо про опалювальний сезон. Не буде газу – не буде і тепла. Як довго триватиме ця холодна війна?

В "Нафтогазі" переймаються, що через юридичні колізії з передачею тепломереж із приватних рук до управління громадою, його просто кинуть на гроші – а йдеться про недитячу суму – майже 5 мільярдів гривень. Тому й зайняв принципову позицію.



Національна акціонерна компанія "Нафтогаз"

Хоча, зрештою, могли б піти і на поступки та зробити шляхетну справу. Пам'ятаєте про премії, які нафтогазівці самі собі повиписували з нагоди перемоги над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі – понад 20 мільйонів доларів.

Читайте також: Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах

Так ця сума могла б повністю перекрити спірне питання – тобто борг "Київенерго" та киян. Та мріяти ж не заборониш. Відомо, що премії найкращим працівникам виплачені та вже навіть витрачені на особисті потреби. А ви вже витратили свою премію на купівлю бойлеру? Судячи із розвитку подій, він вам точно знадобиться.