Яку велику гру під назвою "громадський транспорт" задумала маршрутна мафія

Громадський транспорт – це випробування не для слабодухих. Утім, справжні маршрутні перегони, відбуваються не на дорогах, а у владних кабінетах.

Напіврозвалені маршрутки і чиновники-мільйонери – це закритий клуб для обраних.

Читайте також: Перевантажені "автомонстри": кому власники фур, вагою як літак, проплачують "зелений коридор"

Уряд подбав про пасажирів маршруток, аби їздили ми не в задушливих автобусах і з вітерцем, а у комфортних маршрутних таксі з кондиціонерами. Фантастика? ні! Реальний документ – нові покращені правила проведення конкурсу на маршрутні пасажирські перевезення. Серед нововведень Кабміну обов’язкове оновлення автобусів , прозорі конкурси та чесна конкуренція.



Серед нововведень Кабміну обов’язкове оновлення автобусів

Змінитися усе мало б ще із березня! Так, реалії сумні. Маршрутки, які щоранку довозять пасажирів з передмістя до столиці на роботу, як і раніше нагадують консервні банки, а самі ж перевізники не надто переймаються комфортом пасажирів. Головна мета – заробити швидко і багато.

Ці солодкі обіцянки з вуст чиновників і тих же перевізників звучать, як мінімум, смішно. Можу запевнити, що на своїх "мерседесах" і БМВ, які, до речі, й куплені завдяки цьому бізнесу, вони не переймаються, як пересувається у громадському транспорті робочий клас,

– сказала Тетяна Мартинюк.

Моторошні кадри з місця аварії у Кривому Розі вразили країну. ДТП забрала життя 11-ти пасажирів маршрутки. Пізніше слідчі встановили, що заявлена перевізником у документах кількість сидячих місць не відповідала дійсності. А звідси, і те, що жертв могло бути значно менше. Правоохоронці забили на сполох і екстрено взялися проводити повсюди операцію під кодовою назвою "Перевізник".

У нас зроблена система перевізників така, що якщо він не виїде, то він залишиться без грошей й нікого не цікавить. Люди приходять, вони заробляють кошти, і вони не дуже серйозно відносяться до таких питань,

– зазначив лейтенант поліції міста Бровари Сергій Барабаш.

Але огляд поліції відверто нагадує "показуху для камер": перевіряють зовнішній технічний стан і запитують водійські права.

Свіженька постанова Кабміну – це звісно добре, та й нові правила обрання перевізників для пасажирів виглядають більш, ніж привабливо. От тільки ті 120 маршрутів, які встигли розіграти за минулий рік – під цю постанову не підпали.

Читайте також: Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг

Тепер правди не добитися. Власник автопарку, який 15 років працював на одному з приміських маршрутів від Києва до Боярки, цьогоріч опинився в прольоті – на останньому конкурсі заледве набрав 34 бали, а у конкурента, що переміг – виявилося 38.

Конкурс відбувається дуже цікаво. Але чомусь на конкурсі останнім часом взагалі конкурсний комітет не рахує бали. Приходять бали вже нараховані,

– розповів представник ПП "Автогрупа" Олексій Ширган.

Щоб детальніше розібратись у ситуації, експерти звернулись безпосередньо до Юрія Чередніченка з проханням отримати аудіозапис конкурсного засідання. Адже це єдине офіційне документування всього процесу. Тим часом в управлінні почались відбуватись містичні речі. Інформація, яка за законом мала б бути публічною і доступною, раптом стала надзвичайно секретною.



Юрій Чередніченко

Натомість, експерти виявили цікаву закономірність. По більшості маршрутів – у конкурсного комітету один фаворит – компанія зятя Чеботаря "А.Т.Н". Ця назва гучно звучала у ЗМІ три роки тому. Після скандалу одіозного заступника звільнили.

Як нам сказали, перевагу даному перевізнику надали тільки тому, що він дуже покращить графік. Але журналісти з’ясували, що автобуси цієї компанії в жахливому стані. Там зовсім не ті, які були заявлені в конкурсі. Цю ситуацію мали б відстежувати та контролювати фахівці з державного органу "Укртрансбезпека". Але і тут вмивають руки – всі порушення – відповідальність замовника.

Як не прикро так трапляється, коли беруть зразкові автобуси і з цими автобусами просто ходять по конкурсам, заявляють, отримують об’єкти, а реально здійснюють перевезення іншими з набагато меншою якістю або комфортністю, автобусами з метою отримання додаткового прибутку,

– зазначив в.о. керівника ДП "Укртрансбезпека" В’ячеслав Тітківський.

Адже схема працює дуже просто: перевізник купляє кілька новеньких автобусів, з ними ж подає заявку на різні маршрути. На кожному з них отримує перемогу, а потім ці маршрути обслуговує зовсім іншим, орендованим у інших компаній, транспортом. Де юре – змінився перевізник. Де факто – транспорт залишився той же.

СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом розкрадання держкоштів в "Украерорусі". Як результат, наказ тодішнього міністра інфраструктури Максима Бурбака про усунення Юрія Чередниченка від виконання службових обов'язків. Але жодних обвинувачень йому так і не висунули. Службовець спокійно пішов на пенсію, а ж тут раптом очолив ціле управління інфраструктури Київської ОДА.

Читайте також: Хто і як опиняється на козирних місцях в непростому ланцюжку бюджетного дерибану

Декларація чиновника вражає не менше. Окрім цього палацу, на двох з дружиною ще мають квартиру в Києві, 2 земельні ділянки в передмісті, 2 в Закарпатті, а ще квартиру і будиночок у Росії. У родини 4 автівки бізнес-класу, мільйон гривень на рахунках банків та понад 60 тисяч доларів готівки.

З приводу державної зради ми надіслали запит у СБУ. Вони нам не підтвердили цю інформацію, але і не спростували. Утім, повідомили, що вже 4-ий рік триває розслідування з приводу розтрати державних коштів ДП "Украерорух", але до цього часу Чередніченку, який за це і був звільнений про підозру так і не повідомили.