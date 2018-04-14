Яку відповідь готує Москва на бомбардування Сирії

Ракетний удар по Сирії цієї ночі нанесла коаліція Західних країн. Союзники у Вашингтоні, Лондоні та Парижі показали, що готові боротися з військовими злочинцями, які труять людей хімічною зброєю. Тим часом союзники Асада у Кремлі і Тегерані вже пообіцяли помститися.

У 2013 році президент Путін та його уряд обіцяли світові, що вони гарантують ліквідацію сирійської хімічної зброї. Нещодавня атака Асада та сьогоднішня реакція – прямий результат нездатності Росії дотриматися цієї обіцянки.

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Сьогодні ж Рада Безпеки ООН скликала нове засідання – для обговорення вчорашніх подій. І щоб поставити Сирії новий ультиматум. Його озвучила посол США в ООН Ніккі Гейлі. Вона пообіцяла – якщо Сирія знову застосує газ, війська Сполучених Штатів будуть переведені у повну бойову готовність

Час для розмов закінчився вчора вночі. Наші дії спрямовані на те, щоб зупинити використання хімічної зброї сирійським режимом, який несе відповідальність за жорстокість проти всього людства,

– сказала постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі.

У Пентагоні повідомили – їм вдалось знищити задані цілі. І розповіли про основні об'єкти для ударів. Їх було три – всі безпосередньо пов'язані з виробництвом і застосуванням хімічної зброї. До вчорашньої операції долучились кораблі США і бомбардувальники Британії. Опір протиповітряної оборони військам Асада не допоміг.

Одразу після удару дії західних союзників схвалив Генсек НАТО, глава Єврокомісії, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і навіть партнер Кремля Ердоган. А от Путін свого союзника Асада підвів, обіцянку збивати все, що летітиме в бік Сирії не виконав.