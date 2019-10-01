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      Скільки грошей обіцяють за дані про інформатора: скарга на розмову Трампа із Зеленським

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / hotinfonow.com

      За надання інформації про особу інформатора, яка написала скаргу на телефонну розмову Трампа із Зеленським, двоє американців пообіцяли виплатити 50 тисяч доларів.

      "На жаль, ми очікуємо, що надалі ситуація буде погіршуватися, і ставати для нашого клієнта ще більш небезпечною", – заявив адвокат інформатора Ендрю Бакая виданню ВВС.

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      Адвокат заявив, що раніше був оприлюднений аудіозапис, де чути, як Трамп вимагає від підлеглих дізнатися, хто написав скаргу.

      Ви ж знаєте, що ми робили в старі часи, коли були розумними? Шпигуни, зрада - ми боролися з цим трохи по-іншому, ніж робимо це зараз,
      – заявив президент США Дональд Трамп.

      Ендрю Бакая стверджує, що події минулого тижня посилили нашу стурбованість тим, що особистість нашого клієнта буде розкрита і це завдасть йому шкоди. На даний момент також відомо, що інформатору надали федеральний захист, оскільки він побоюється за свою безпеку після погроз на його адресу.

      Коротко про скандал через телефонну розмову Трампа та Зеленського

      • Він вибухнув через донос американського розвідника (текст – тут). Так, 25 липня Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів.
      • 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом (текст – тут). відповідно до неї, Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
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      Теги: Новини політики Новини США Гроші Дональд Трамп
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