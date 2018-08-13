Яку вуличну їжу категорично не варто споживати влітку

Вулична їжа влітку несе смертельну небезпеку – особливо не варто їсти м'ясних та рибних виробів, страви зі свіжих яєць, а також на солодощі з кремом.

Більшість кіосків із вуличною їжею в Україні працюють без будь-яких дозвільних документів, передає "Обозреватель".

Тож медики рекомендують влітку вкрай обережно купувати будь-яку їжу з таких кіосків. Також радять мати з собою сорбенти і вживати їх при найменшій підозрі на отруєння.

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Небезпечною вулична їжа є через те, що влітку літає багато мух, які сідають на розрізані фрукти, м'ясо та інші не закриті страви. Окрім того, через спеку продукти псуються значно швидше.

А гарантії, що холодильник, у якому можуть зберігати їжу, справний – ніхто вам не дасть. Тож бережіть свій організм і краще не купуйте готових страв по дорозі на роботу і під час прогулянки.

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