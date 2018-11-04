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      Яку їжу небезпечно купувати на вулиці: перелік

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      Назвали їжу, яку небезпечно купувати на вулиці
      Назвали їжу, яку небезпечно купувати на вулиці / Фото з відкритих джерел

      Гуляючи та відпочиваючи поза межами дому, ми часто купуємо їжу, яку продають на відкритому повітрі посеред вулиці. Вона завжди користувалася популярністю, і кількість її споживачів різко збільшується. Проте, вживання вуличної їжі може нести шкоду організму, а деякими продуктами навіть можна отруїтися.

      Про найнебезпечніші продукти і страви, які не варто купувати у наметах на вулиці пише Ukrhealth.

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      Фахівці не рекомендують купувати на вулиці шаурму. За їхніми словами, в неї зазвичай кладуть курку або свинину, проте ніхто не знає якої якості буває це м’ясо. Інколи, вмілі продавці можуть за допомогою соусів замаскувати зіпсоване м'ясо під свіже.

      Окрім того, на вулиці на шаурму потрапляє пилюка, автомобільні вихлопи, а також сідають комахи. Небезпечним для організму є і жирний майонезний соус у цій страві, адже він є джерелом холестерину, якого варто уникати.


      Шаурма є небезпечною вуличною їжею

      На відкритому повітрі не варто купувати хот-доги. За словами дієтологів, поєднання сосиски, булки і соусу – це справжній удар по печінці і шлунку через мікс одразу цілого комплексу ненатуральних інгредієнтів. Окрім того, для виготовлення хот-догів продавці часто використовують несвіжі сосиски або ковбаски, які є дешевшими. А кетчупи, майонез і гірчиця, якими приправляють страву, шкідливі для організму та виготовлені невідомо ким.


      Хот-доги небезпечно купувати і їсти на вулиці

      Ще одними небезпечними продуктами, які не можна купувати на вулиці є пиріжки, чебуреки, біляші та інші смажені борошняні вироби. Вони нерідко смажаться в олії, яку використовували і розігрівали багаторазово. Тому, речовини, які утворилися в ній, можуть бути канцерогенними – сприяти утворенню онкологічних захворювань.


      Не варто купувати і їсти пиріжки на вулиці

      Також, не рекомендують купувати на вулиці і солодку вату. Для її виготовлення використовують не тільки цукор, але різні фарбники і ароматизатори, що можуть негативно вплинути на роботу організму. Небезпечним для покупця є й те, що продавець, який виготовляє солодку вату, в процесі торгівлі може навіть рук не помити і всі бактерії опиняться на ній.


      На вулиці не варто купувати солодку вату

      На відкритому повітрі фахівці наполегливо радять не купувати морозиво. Адже, під виглядом смачних охолоджуючих ласощів є ймовірність придбати продукт, який неправильно зберігався і транспортувався, – наприклад, танув і був заморожений знову. Експерти наголошують – їсти таке морозиво не можна, адже у ньому можуть виявитися шкідливі організми, які вже не знищуються при повторному охолодженні.


      На вулиці не завжди продають якісне морозиво

      Окрім того, експерти рекомендують не запивати вуличний фастфуд солодкою газованою водою. За їхніми словами, таке поєднання різко підвищує ризик отримати хвороби шлунка і кишечника, а також спровокувати зміни в метаболізмі, які призведуть до зростання ваги.


      Вуличну їжу не рекомендують записати солодкою газованою водою

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

       

      Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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