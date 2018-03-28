Яку зачіску обрати: 5 модних трендів 2018 року
Після зими волосся часто втрачає здоровий вигляд – тому зараз гарна нагода змінити зачіску. Попіклуйтеся про своє волосся та подаруйте йому новий, оригінальний вигляд.
Експерти порталу PureWow назвали п'ять головних трендів 2018 року серед зачісок.
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Неохайні локони
Легкі кучері будуть виглядати доречно за будь-яких обставин. Аби створити неохайні кучері, накручуйте пасма на плойку, залишаючи близько 4-5 сантиметрів біля кореня та на кінчиках незавитими. Акуратно «збийте» волосся руками. Закріпіть зачіску за допомогою лаку для волосся.
Як накрутити волосся: відео
\Грива єдинорога
"Грива єдинорога" – фарбування волосся у різноманітні кольори. Спершу пасма знебарвлюють і фарбують в усі кольори веселки, після чого тонують до появи платинового сяяння.
Як зробити "гриву єдинорога": відео
Омбре
Омбре досі у тренді. Це фарбування волосся від темного кольору до світлого.
Природні кольори
Крім фарбувань та укладок, у 2018 році у тренді мінімалізм і природнє здорове волосся.
Лоб-каре
Лоб-каре – це подовжений варіант класичного бобу. Довжина волосся при такій стрижці може бути в межах декількох сантиметрів вище або нижче ключиць.
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