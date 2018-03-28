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Яку зачіску обрати: 5 модних трендів 2018 року

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П'ять трендових зачісок 2018 року
П'ять трендових зачісок 2018 року / www.pinterest

Після зими волосся часто втрачає здоровий вигляд – тому зараз гарна нагода змінити зачіску. Попіклуйтеся про своє волосся та подаруйте йому новий, оригінальний вигляд.

Експерти порталу PureWow назвали п'ять головних трендів 2018 року серед зачісок.

Читайте також: Зачіски на випускний 2018: найкращі варіанти для будь-якої довжини волосся

Неохайні локони

Легкі кучері будуть виглядати доречно за будь-яких обставин. Аби створити неохайні кучері, накручуйте пасма на плойку, залишаючи близько 4-5 сантиметрів біля кореня та на кінчиках незавитими. Акуратно «збийте» волосся руками. Закріпіть зачіску за допомогою лаку для волосся.

Як накрутити волосся: відео

\Грива єдинорога

"Грива єдинорога" – фарбування волосся у різноманітні кольори. Спершу пасма знебарвлюють і фарбують в усі кольори веселки, після чого тонують до появи платинового сяяння.

Як зробити "гриву єдинорога": відео

Омбре

Омбре досі у тренді. Це фарбування волосся від темного кольору до світлого.

Природні кольори

Крім фарбувань та укладок, у 2018 році у тренді мінімалізм і природнє здорове волосся.

Лоб-каре

Лоб-каре – це подовжений варіант класичного бобу. Довжина волосся при такій стрижці може бути в межах декількох сантиметрів вище або нижче ключиць.

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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