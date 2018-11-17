Яку загрозу світові несе "Північний потік-2": гучна заява Помпео

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що побудова газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі підриває економічну та стратегічну безпеку України, а також ставить під загрозу суверенітет країн Європи.

Таку заяву він зробив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Вашингтоні, передає УНІАН.

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Зокрема, він сповістив, що з його українським колегою було обговорено питання енергетичної безпеки та економічних реформ.

"Ми продовжимо разом співпрацювати, щоби зупинити проект "Північний потік-2", який підриває економічну та стратегічну безпеку України, і ще більше ставить під загрозу суверенітет європейських держав, які залежать від російського газу", – зауважив дипломат.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики США Рік Перрі наголошував, не виключено, що російський проект "Північний потік-2" заблокують, оскільки його комерційне використання зазнає невдачі.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.