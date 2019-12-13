16:07
13 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грета Тунберг підпалила російський "Адмірал". Римська статуя Путіна
      Вєсті Кремля
      00:37, сьогодні
      Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді
      Вєсті.UA
      20:27, 11 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Яку зарплату за листопад отримали Зеленський, Богдан і заступники

      1078
      Зарплати Зеленського і Богдана за листопад відрізняються сумами / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський отримав за листопад таку ж зарплату, як і за жовтень – 28 тисяч гривень. Водночас керівник Офісу Президента Андрій Богдан та окремі його заступники отримали більші зарплати.

      При цьому премій чи надбавок у жовтні та листопаді в Зеленського не було, свідчить відповідь Державного управління справами на запит "Української правди".

      Читайте також: Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, – міністр Малюська

      Зарплата Андрія Богдана: у жовтні – 39 тисяч 258 гривень, у листопаді – 46 тисяч 21 гривню. Премій чи інших надбавок не було.

      Зарплата першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Трофімова: у жовтні – 20 тисяч 117 гривень, у листопаді – 19 тисяч 591 гривня. Премій чи інших надбавок не було.

      Зарплата заступника керівника Офісу Президента Юрія Костюка: у жовтні – 22 тисячі 427 гривень (в тому числі премія 3 тисячі 477 грн), у листопаді – 35 тисяч 149 гривень (в тому числі премія 3 тисячі 857 гривень).

      Зарплата заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка: у жовтні – 19 тисяч 593 гривні, у листопаді – 36 тисяч 128 гривень. Премій чи інших надбавок не було.

      Зарплата заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова: у жовтні – 30 тисяч 927 гривень (в тому числі премія 4 тисячі 295 гривень), у листопаді – 37 тисяч 273 гривні (в тому числі премія 4 тисячі 500 гривень).

      Зарплата заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви: у жовтні – 37 тисяч 7 гривень (в тому числі премія 2 тисячі 454 гривні), у листопаді – 46 тисяч 451 гривня (в тому числі премія 3 тисячі 428 гривень).

      Зарплата заступниці керівника Офісу Президента Анни Коваленко: у жовтні – 34 тисячі 828 гривень (в тому числі премія 4 тисячі 295 гривень), у листопаді – 38 тисяч 23 гривні (в тому числі премія 4 тисячі 500 гривень).

      До теми зарплат: Маю 18 тисяч, вистачає лише на таксі, – Милованов поскаржився на маленьку міністерську зарплату

      Зарплата заступниці керівника Офісу Президента Юлії Ковалів: у жовтні – 17 тисяч 682 гривні (в тому числі премія 2 тисячі 659 гривень), у листопаді – 35 тисяч 923 гривні (в тому числі премія 4 тисячі 285 гривень).

      середня зарплата в Україні зарплати українські статистика
      Статистика росту зарплат в Україні з 2013 до 2019 року / Інфографіка 24 каналу

      Правоохоронці обшукали квартиру Мухарського, який підтримав Антоненка у справі Шеремета
      сьогодні
      6167
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Зарплата Володимир Зеленський Андрій Богдан Офіс Президента Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:10 "Адмирал Кузнецов" медленно, но уверенно плывет на металлолом
      Злой Одессит 825
      сьогодні , 14:20 Вбивство Шеремета: хто така Яна Дугарь та як вона причетна до справи
      Євгенія Мазур 4535
      сьогодні , 14:00 Історична перемога: як Лещенко виграв суд проти Авакова
      Сергій Лещенко 817
      сьогодні , 13:20 Вбивство Шеремета: що робити з непрямими доказами?
      Блог Соцмережі 772
      сьогодні , 13:15 Волонтерку Юлію Кузьменко підозрюють у вбивстві Шеремета: що про неї відомо
      Анна Запотоцька 3921
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук