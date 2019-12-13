Яку зарплату за листопад отримали Зеленський, Богдан і заступники

Президент України Володимир Зеленський отримав за листопад таку ж зарплату, як і за жовтень – 28 тисяч гривень. Водночас керівник Офісу Президента Андрій Богдан та окремі його заступники отримали більші зарплати.

При цьому премій чи надбавок у жовтні та листопаді в Зеленського не було, свідчить відповідь Державного управління справами на запит "Української правди".

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Зарплата Андрія Богдана: у жовтні – 39 тисяч 258 гривень, у листопаді – 46 тисяч 21 гривню. Премій чи інших надбавок не було.

Зарплата першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Трофімова: у жовтні – 20 тисяч 117 гривень, у листопаді – 19 тисяч 591 гривня. Премій чи інших надбавок не було.

Зарплата заступника керівника Офісу Президента Юрія Костюка: у жовтні – 22 тисячі 427 гривень (в тому числі премія 3 тисячі 477 грн), у листопаді – 35 тисяч 149 гривень (в тому числі премія 3 тисячі 857 гривень).

Зарплата заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка: у жовтні – 19 тисяч 593 гривні, у листопаді – 36 тисяч 128 гривень. Премій чи інших надбавок не було.

Зарплата заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова: у жовтні – 30 тисяч 927 гривень (в тому числі премія 4 тисячі 295 гривень), у листопаді – 37 тисяч 273 гривні (в тому числі премія 4 тисячі 500 гривень).

Зарплата заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви: у жовтні – 37 тисяч 7 гривень (в тому числі премія 2 тисячі 454 гривні), у листопаді – 46 тисяч 451 гривня (в тому числі премія 3 тисячі 428 гривень).

Зарплата заступниці керівника Офісу Президента Анни Коваленко: у жовтні – 34 тисячі 828 гривень (в тому числі премія 4 тисячі 295 гривень), у листопаді – 38 тисяч 23 гривні (в тому числі премія 4 тисячі 500 гривень).

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Зарплата заступниці керівника Офісу Президента Юлії Ковалів: у жовтні – 17 тисяч 682 гривні (в тому числі премія 2 тисячі 659 гривень), у листопаді – 35 тисяч 923 гривні (в тому числі премія 4 тисячі 285 гривень).



Статистика росту зарплат в Україні з 2013 до 2019 року / Інфографіка 24 каналу