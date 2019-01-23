Яку зброю отримала Україна за час російської агресії та як це зміцнило нашу армію

Раніше Україні майже не вдавалось отримати від будь-якої країни НАТО серйозну летальну зброю, виключенням стало лише надання США протитанкових комплексів Javelin. Тепер ж підписано й контракт на поставку ударних розвідувальних безпілотників з Туреччини. Журналісти 24 каналу дослідили, яку зброю отримала Україна за час війни на Донбасі та як це допомогло українській армії.

Ударні безпілотники, які скоро з'являться в українській армії, чудово проявили себе у Сирії. Для України – це справжній прорив у закупівлі озброєння.

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Апарат Bayraktar здатен літати на відстань до чотирьох тисяч кілометрів й вражає ціль крилатими ракетами із лазерним наведенням у радіусі 150 кілометрів.

Безпілотники, про які йдеться, лише у 2014 році почали поступати на озброєння армії Туреччини. Тобто це – найновітніша турецька зброя,

– прокоментував військовий експерт Михайло Самусь.

Україна ж, у свою чергу, буде поставляти в Туреччину танкові двигуни, також планується налагодити співробітництво в авіасфері. Це – перша за майже п'ять років російської агресії реальна співпраця України з країною НАТО у військовій сфері.



Турецькі безпілотники Bayraktar у Сирії

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що з самого початку однозначної та швидкої готовності з боку Туреччини продати Україні новий ударний оперативно-тактичний БпАк зовсім не було.

Найбільш вирішальну роль у підписанні контракту відіграв якісний рівень стосунків на рівні президентів двох країн,

– пояснив він.

Рішення про поставку в Україну Javelin також було нелегким та пройшло не одне погодження між Конгресом, Сенатом та Білим домом. По суті, США для України є головним постачальником зброї. Снайперські гвинтівки Barrett вже стоять на озброєнні українських сил спеціальних операцій.

Також США надає суттєву допомогу Україні не летальним озброєнням: машини Hummer та сучасні рації Harris, які також вже стоять на озброєнні ЗСУ, як і сотні тепловізорів, приладів нічного бачення тощо.



Американські рації Harris

Крім того, Україні допомагають країни Балтії та Польща, віддаючи нам майже безкоштовно старе радянське озброєння, якого чимало на їх складах.

Нагадаємо, 22 січня, проросійські бойовики з кулеметів обстріляли українських надзвичайників зі складу Об'єднаних сил, які розміновували територію поблизу газогону в районі окупованої Мар'їнки.