23:03
23 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кого Путін відправить у космос. Картографічний кримінал
      Вєсті Кремля
      22:52, 22 січня
      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка
      Вєсті.UA
      19:38, сьогодні
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Яку зброю отримала Україна за час російської агресії та як це зміцнило нашу армію

      246 Читать новость на русском

      Раніше Україні майже не вдавалось отримати від будь-якої країни НАТО серйозну летальну зброю, виключенням стало лише надання США протитанкових комплексів Javelin. Тепер ж підписано й контракт на поставку ударних розвідувальних безпілотників з Туреччини. Журналісти 24 каналу дослідили, яку зброю отримала Україна за час війни на Донбасі та як це допомогло українській армії.

      Ударні безпілотники, які скоро з'являться в українській армії, чудово проявили себе у Сирії. Для України – це справжній прорив у закупівлі озброєння.

      Читайте також: Введення миротворців ООН на Донбас: Порошенко обговорив ініціативу з Меркель

      Апарат Bayraktar здатен літати на відстань до чотирьох тисяч кілометрів й вражає ціль крилатими ракетами із лазерним наведенням у радіусі 150 кілометрів. 

      Безпілотники, про які йдеться, лише у 2014 році почали поступати на озброєння армії Туреччини. Тобто це – найновітніша турецька зброя,
      – прокоментував військовий експерт Михайло Самусь.

      Україна ж, у свою чергу, буде поставляти в Туреччину танкові двигуни, також планується налагодити співробітництво в авіасфері. Це – перша за майже п'ять років російської агресії реальна співпраця України з країною НАТО у військовій сфері.

      Турецькі безпілотники
      Турецькі безпілотники Bayraktar у Сирії

      Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що з самого початку однозначної та швидкої готовності з боку Туреччини продати Україні новий ударний оперативно-тактичний БпАк зовсім не було.

      Найбільш вирішальну роль у підписанні контракту відіграв якісний рівень стосунків на рівні президентів двох країн,
      – пояснив він. 

      Рішення про поставку в Україну Javelin також було нелегким та пройшло не одне погодження між Конгресом, Сенатом та Білим домом. По суті, США для України є головним постачальником зброї. Снайперські гвинтівки Barrett вже стоять на озброєнні українських сил спеціальних операцій. 

      Також США надає суттєву допомогу Україні не летальним озброєнням: машини Hummer та сучасні рації Harris, які також вже стоять на озброєнні ЗСУ, як і сотні тепловізорів, приладів нічного бачення тощо.

      Американські рації
      Американські рації Harris

      Крім того, Україні допомагають країни Балтії та Польща, віддаючи нам майже безкоштовно старе радянське озброєння, якого чимало на їх складах. 

      Нагадаємо, 22 січня, проросійські бойовики з кулеметів обстріляли українських надзвичайників зі складу Об'єднаних сил, які розміновували територію поблизу газогону в районі окупованої Мар'їнки.

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Туреччини Зброя
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Собака-морячка, которая не предала Украину
      сьогодні , 22:05 Собака-морячка, которая не предала Украину
      Повернись живим 1638
      Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      сьогодні , 20:30 Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      Артем Овдієнко 2134
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      сьогодні , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 4510
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
      сьогодні , 20:03 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
      Ірина Полицька 90533
      Кому заважає Книга відгуків і пропозицій
      сьогодні , 19:01 Кому заважає Книга відгуків і пропозицій
      Ірина Поліщук 286
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       сьогодні , 07:02
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук