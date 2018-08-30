Яку зброю Росія надсилає бойовикам на Донбас

Російська Федерація продовжує постачати найрізноманітнішу техніку, в тому числі і свої сучасні розробки, проросійським бойовикам на окупований Донбас.

Про це заявив координатор "Інформаційного опору", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук в інтерв'ю "Апострофу".

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"Ми бачимо якісь нові зразки озброєння у вигляді танка Т-72, сучасних комплексів радіоелектронної боротьби, радіотехнічної розвідки. Але вони перекидаються на Донбас в дуже обмеженій кількості. Йде, скоріше, обкатка нових озброєнь російської армії. Загалом, в усьому світі збройні конфлікти використовувалися як полігон для нових озброєнь", – сказав він.

За його словами, для Росії використання Донбасу є проблематичним, оскільки виявлення будь-яких російських озброєнь в регіоні свідчить про те, що Кремль має пряме відношення до бойових дій.

Тому, як зауважує політик, агресор перекидає озброєння для бойовиків у досить обмеженій кількості. Проте озброєння, яке використовується більш активно окупантами, не особливо відрізняється від того, яке використовує ЗСУ.

Основне озброєння – це те, що є в арсеналі української армії. Це танки Т-64 і Т-72 в різних модифікаціях. Хоча росіяни думають, що вони розумніші за всіх, але постачають туди модифікації Т-72, які є тільки у російській армії – у нас просто немає таких схем. Бронетехніка та ж сама – БМП-1, БМП-2, МТЛБ і так далі,

– розповів Тимчук.

Нардеп додав, що Москва поставляє на Донбас боєприпаси, які знімаються зі зберігання "і, по суті, таким чином Росія утилізує боєприпаси, у яких закінчується або вже закінчився термін використання". Він наголосив, що саме ці боєприпаси становлять величезну проблему для України, адже часто вони не спрацьовують і пізніше хтось буде змушений їх знешкоджувати.

"Це дуже серйозний фактор фактичного мінування території. Коли ми говоримо про елементарне розмінування, то міни і мінні поля, які встановлюють бойовики, втрачаючи і навіть не складаючи карти – це тільки півсправи. Основна проблема полягає в тому, що бойовики на Донбасі використовують боєприпаси, маса з яких не вибухає – Росія постачає їх уже в такому вигляді. Вони є дуже серйозною загрозою для мирного населення", – підсумував Тимчук.