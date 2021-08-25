Миттєва карма: в Одесі ялинка впала на Range Rover, який припаркували з порушеннями

Під Одеською облрадою на проспекті Шевченка 23 серпня ялинка впала на Range Rover. У мережі цей випадок назвали миттєвою кармою, оскільки авто припаркували з порушеннями.

Це трапилося практично під знаком "Рух заборонено". Журналісти з'ясували, що авто купили в Києві лише за 3 дні до інциденту.

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Ялинка, яка впала на авто під Одеською облрадою / Фото телеграму "Одесса как она есть"

Не встигли застрахувати

Нова власниця автомобіля вирішила приїхати в Одесу на свята. Проте вона навіть не встигла застрахувати свій транспорт. А з врахуванням того, де припаркували авто, не вдасться навіть отримати компенсацію від комунального підприємства, яке обслуговує територію біля облради.

У місці, де трапився інцидент, часто збираються дрифтери та стрітрейсери. Це підтверджує фото, яке зробили там 20 серпня. На місці, де впала ялинка стоїть понад 10 автомобілів. Хоч і Range Rover не спортивне авто, воно сюди приїхало саме на таке "зібрання".



Стрітрейсери під Одеською облрадою / Фото "Думская"

Чому впала ялинка

Найбільш імовірною причиною падіння дерева фахівці вважають незадовільний стан. У зв'язку зі змінами клімату хвойні дерева в Одесі поступово засихають.

Проте від поступового підвищення температури інші дерева також страждають. Зокрема, в місті інколи падають і клени.