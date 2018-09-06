Ялта пішла під воду: фото і відео нечуваної негоди у Криму
6 вересня в окупованій Росією Ялті пройшла потужна злива, яка наробила в місті чимало шкоди.
Після сильного дощу затопило підземний перехід біля колишнього кінотеатру "Спартак".
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Гроза, яка вирувала в місті понад 2 години, встигла буквально по сходи заповнити тунель водою.
Місцеві кажуть, що це єдине місце для безпечного переходу через площу, яке виявилось неготовим до негоди.
У соцмережах очевидці публікують фото та відео з інших районів міста.
Так, вулиця Пушкінська у Ялті під час негоди 6 вересня більше нагадувала повноводн гірську річку. Течія в ній була настільки сильною, що одну жінку біквально змило водою.
До слова, напередодні потужна негода вирувала в Одесі, яка буквально паралізувала місто.