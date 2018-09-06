Ялта пішла під воду: фото і відео нечуваної негоди у Криму

6 вересня в окупованій Росією Ялті пройшла потужна злива, яка наробила в місті чимало шкоди.

Після сильного дощу затопило підземний перехід біля колишнього кінотеатру "Спартак".

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Гроза, яка вирувала в місті понад 2 години, встигла буквально по сходи заповнити тунель водою.

Сегодня ливень затопил пешеходный переход в Ялте в районе бывшего кинотеатра "Спартак" pic.twitter.com/YBHVYmG18b — Ялта 24 (@yalta_24) 6 вересня 2018 р.

Місцеві кажуть, що це єдине місце для безпечного переходу через площу, яке виявилось неготовим до негоди.

У соцмережах очевидці публікують фото та відео з інших районів міста.

Ялта . Тернистый путь к знаниям pic.twitter.com/7S8avPMwi8 — Ху*вый ЮБК (@h_ubk_ukraine) 6 вересня 2018 р.

Результаты сегодняшнего дождя в Ялте ужасают: pic.twitter.com/TWelbKrC8Z — SeaFlight (@Sea_Flight) 6 вересня 2018 р.

Так, вулиця Пушкінська у Ялті під час негоди 6 вересня більше нагадувала повноводн гірську річку. Течія в ній була настільки сильною, що одну жінку біквально змило водою.

До слова, напередодні потужна негода вирувала в Одесі, яка буквально паралізувала місто.