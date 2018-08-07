Яна Беляєва стала фіналісткою "Міс Україна Всесвіт": фото

Яна Беляєва, яку називають можливою коханкою чоловіка Ані Лорак, готується до фіналу конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2018".

Як відомо, нещодавно Мурата Налчаджіолу помітили у Києві в караоке-клубі у компанії Яни Беляєвої. Після цього розгорівся скандал про зраду чоловіка Ані Лорак.

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Як пише ТаблоID, Беляєва стала фіналісткою конкурсу, але коментувати її особисте життя оргкомітет конкурсу категорично відмовився.

У короткому представлені Яна розповіла, що вважає себе життєрадісною, довірливою та настирливою. Беляєва також зазначила, що активно допомагає притулкам для тварин.

За її словами, кохання – це найголовніше, що є в нашому житті. "Але найважливіше – любов до своїх рідних і близьких", – додала Беляєва.

Допис, поширений Яна Беляева (@belyaeva_inc) 23 Бер 2018 р. о 5:55 PDT

Допис, поширений Яна Беляева (@belyaeva_inc) 12 Лип 2017 р. о 12:58 PDT