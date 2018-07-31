Ані Лорак зрадив чоловік: у мережі показали фото його ймовірної коханки

У мережі з’явилося відео, на якому чоловік української співачка Ані Лорак Мурат Налчаджіолу обнімає та гладить по бедрі брюнетку в одному з київських клубів. За інформацією ЗМІ, цією невідомою жінкою виявилася тусовщиця з Києва Яна Бєляєва.

Як пише російське видання Super.ru, яке і виклало провокативне відео, таємнича супутниця Мурата – київська тусовщиця Яна Бєляєва, яка торгує одягом та взуттям в Instagram. Хоча насправді роздивитися обличчя дівчини на кадрах важко.

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Допис, поширений SUPER (@super.ru) 30 Лип 2018 р. о 1:20 PDT

Яна є серед друзів Мурата у Facebook

ЗМІ уже знайшли сторінку Яни у Facebook, на якій майже нема інформації тільки кілька фото з подорожей та нічних клубів.

Яна Бєляєва

Яна Бєляєва

У дівчини чимало фото з морського відпочинку

Усі фото з Facebook

Нагадаємо, Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу одружилися в 2009 році після чотирьох років стосунків. У 2011 році співачка народила доньку Софію.

До слова, у той час, коли чоловік Ані Лорак розважався у компанії іншої жінки – артистка поїхала на російський музичний фестиваль.