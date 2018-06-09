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Yanair почала виконувати рейси Львів – Батумі

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Yanair ввела прямий рейс Львів – Батумі
Yanair ввела прямий рейс Львів – Батумі / Колаж 24 Канал

Авіакомпанія Yanair з 8 червня почала виконувати прямі регулярні рейси між Львовом та Батумі.

Про це повідомляє avianews.com.

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Рейси Львів – Батумі виконуватимуться один раз в тиждень по п’ятницях. З 19 червня буде додано рейс, що виконуватиметься по вівторках. Розпорядок рейсів складено до 28 вересня включно.

Нам було важко відмовитись від численних заявок аеропорту "Львів" та побажань наших пасажирів в Батумі, які були змушені летіти до Києва і повертатись у Львів трнзитом. Саме тому ми постраралися задовольнити попит і відкрили прямий рейс до Львова. Тепер львів’яни зможуть відвідати сонячний Батумі та засніжені гори Кавказу,
– повідомив комерційний директор Yanair Тарас Стригуненко.

Ціна квитків Yanair на переліт за маршрутом Львів – Батумі та в зворотному напрямку починається від 179 доларів і включає харчування та перевезення вантажу до 23 кілограм.

Нагадаємо, перший прямий рейс "Міжнародних авіаліній України" з Києва до Торонто відбувся 6 червня. Літак вилетів з "Борисполя" об 11:20 і прибув у найбільше канадське місто о 14:35.

Теги: Новини України Подорожі авіація Новини Грузії Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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